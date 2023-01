Sportlerwahl in der Region St. Pölten

Foto: Ewald Kahlbacher

Die 21-jährige Böheimkirchnerin ist im Sommer 2022 stärker denn je aus einer Verletzungspause (Sprunggelenks-OP, sieben Monate keinen Wettkampf bestritten) zurückgekehrt, hat im Juni in Kroatien ihr Weltcupdebüt gefeiert, schaffte sofort den Finaleinzug am Stufenbarren (5.) und gilt seither als unumstrittene Nummer Eins im österreichischen Nationalteam. Bei der EM in München führte die BORGL/SLZ-Absolventin, die jetzt in Linz bei Daymon Jones mit dem Nationalteamkader trainiert, das österreichische Quintett auf den elften Platz – die beste Platzierung der heimischen Turnerinnen-Geschichte! Damit qualifizierte man sich auch für die WM in Liverpool im November, bei der Kickinger noch eins drauflegen konnte. Das Team verbesserte mit Rang 19 erneut Österreichs bislang bestes Ergebnis (Rang 22 von 2014). Highlights setzte Kickinger wie bei der EM beim Sprung und am Stufenbarren. Den Sprung setzte sie trotz eines Patzers beim Podiumstraining bis auf einen kleinen Ausfallschritt nahezu perfekt und verbesserte die EM-Wertung sogar noch. Und trotz Müdigkeit, der Wettkampf in Liverpool fand vor voller Kulisse kurz vor Mitternacht statt, zeigte sie dann am Stufenbarren wunderschöne Linien in den Flugelementen und Handständen. Am Ende bedeutete das im Mehrkampf, wie schon zuvor mit dem Team, Rang 19 für Kickinger.