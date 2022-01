Sportlerwahl in der Region St. Pölten

Matthias Köstler

Georg Köstler ist zusammen mit seinem Zwillingsbruder Matthias ein fixer Bestandteil der St. Pöltner Volleyballer in der 2. Bundesliga. Der 24-Jährige ist mittlerweile auch zum Kapitän aufgestiegen und führt aktuell die Liste der Top-Scorer in der 2. Bundesliga Nord (Punkte/Spiel) an. Im Vorjahr haben Köstler und Co. den Aufstieg in die höchste Spielklasse erst im allerletzten Spiel verpasst. Gorg Köstler ist aber nicht nur wegen seiner Qualitäten als Volleyballer bei unserer Sportlerwahl nominiert. In der Sommerpause hat er auch als Beachvolleyballer überzeugen können. Mit seinem Grazer Partner hat der Lehrer sensationell das CEV-Turnier in Edinburgh (Schottland) gewonnen. Neunte Plätze gab es für ihn beim World-Tour-Turnier in Cortegaça (Portugal) und bei den österreichischen Staatsmeisterschaften. Den Titel des Wiener akademischen Meisters hat der 1,91 Meter große Hüne verteidigt.