Inmitten des November-Lockdowns gingen die 74. österreichische Meisterschaft unter strengen Covid-19-Auflagen in Vorarlberg in Szene. Die 16-jährige Tullnerbacherin musste sich erstmals und quasi blank seit über einem Jahr ohne Wettkampf (zuletzt in Malta im November 2019) einer gefühlt übermächtigen Konkurrenz stellen, insbesondere da Nationalteammitglieder 2020 durchgängig offene Trainingshallen vorfanden, was ihr verwehrt geblieben war. Nach zehn Jahren Ausbildung hat Marie heuer die internationale Eliteklasse erreicht. „So viele Mädchen und Talente habe ich auf meinem Weg aufgeben sehen, das erfüllt schon mit Stolz jetzt hier zu stehen”, verriet sie.

Trotz niedriger Erwartungen konnte die BORGL/SLZ-Athletin speziell am Sprung mit einem Tsukahara und Yurtchenko über sich hinauswachsen und ein weiteres Top-10-Ergebnis (9.) für NÖ nach Hause bringen. Der erste Sprung reüssierte sowohl vom Schwierigkeitswert als auch der Ausführung sogar mit jenem von Olympiateilnehmerin Hämmerle.

Leider folgte dem zweite Sprung ein Sturz, sodass der finalrelevante Durchschnittspunktwert der beiden Sprünge hinter wesentlich einfacheren Sprüngen der Konkurrenz landete. „Natürlich wäre es schön gewesen, so zu einer Medaille zu kommen, aber Marie ist noch so jung und sie will ja auch irgendwann an die Spitze aufschließen, da sind höherwertige Elemente Voraussetzung”, zeigte sich Trainerin Sissy Lehota aber keinesfalls enttäuscht. Jetzt geht es an den Doppelsalto am Boden, den Bruder Martin bereits in seiner Kür hat.