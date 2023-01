Sportlerwahl in der Region Wienerwald

Foto: Romaniacs

Der 34-Jährige, der seit nunmehr 30 Jahren zweimotorig unterwegs ist, seine ersten Trialrennen als 6-Jähriger bestritt und als zweifacher Trialjuniorenstaatsmeister 2008 zum Endurosport wechselte, gilt unter den Hardenduro-Piloten als bester Amateur im Weltcup. Diesen Status hat er 2022 bei den bedeutendsten Rennen der Weltelite unterstrichen. So wurde der Altlengbacher beim legendären Red Bull Romaniacs trotz Lebensmittelvergiftung Elfter. Bester Amateur war er als Zwölfter auch beim Red Bull Abestone in Italien. Das Erzberg-Rodeo konnte er nach fünf Zielankünften in Folge zuletzt zwar nicht finishen, trotzdem war er als Elfter zweitbester Österreicher hinter Michael Walkner. Nur zehn von 500 sind am Finaltag weiter gekommen als Rudolf. Zuvor hat er mit Marcel Hirscher trainiert und gab diesem Tipps. Der kam danach auch bis zum selben Hindernis, an dem Rudolf liegen blieb, belegte aber trotzdem nur Rang 110. „Dass so ein Ausnahmesportler auf meinen Rat hört, ist schon ein Highlight meiner Karriere“, meinte Rudolf zur Zusammenarbeit mit Österreichs wohl bestem Skifahrer aller Zeiten. Die Saison beendete Rudolf mit dem sensationellen sechsten Platz beim „Sea to Sky“ in der Türkei, wobei er sich als Amateur im Prolog am Sandstrand durch ein Feld von 300 Fahrern pflügen musste, um zu den Top-Profis wie Graham Jarvis, Matt Green oder den Südafrikaner Wade Young aufzuschließen. Beim abschließenden Bergrennen konnte Rudolf sich sogar in den schwierigen Passagen vor Romaniacs-Sieger Jarvis und Co. setzen. „Aber bei den flotten Passagen waren ihre Werksmaschinen dann doch zu stark“, schildert er. Die Schlusskilometer fuhr der Maschinenbauingenieur, der 2022 von KTM auf Husqvarna umgesattelt ist, mit kaputter Bremsscheibe!