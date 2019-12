privat, zVg

Die 14-jährige Neulengbacherin, die bereits im Frühjahr Jugend-EM den dritten Platz geholt hatte, schnappte sich dann auch im Herbst in Chile bei der Jugend-WM im U-16-Bewerb Bronze. Die U-16-Weltrangliste führt die Athletin vom SLZ St. Pölten sogar an. Bei den österreichischen Meisterschaften bezwang Isra im U-18-Bewerb übrigens auch erstmals ihre ältere Schwester Funda. Die verteidigte dann aber in Chile ihren dritten WM-Platz in der U 18 aus dem Jahr 2017.