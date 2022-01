Sportlerwahl in der Region Wienerwald

privat

Wüstenrennen sind die Passion von Helmut Tschellnig. Auch heuer hat sich der Purkersdorfer zu seinem 66. Geburtstag wieder ein Rennen in Übersee „gegönnt“. Das Ultra Bolivia Race setzte dabei aber auch für ihn neue Maßstäbe. Zwar war es mit rund 220 Kilometern (sieben Etappen) das bislang kürzeste seiner internationalen Laufabenteuer, aber auf bis zu 4.675 Metern Seehöhe sah er sich dann in der Salzwüste doch mit neuen Herausforderungen konfrontiert. „Das ist nochmals eine andere Welt da oben“, wusste er zu berichten. So machte Tschellnig erstmals die Erfahrung, dass Zucker in extremer Höhe vom Körper nicht verarbeitet werden kann. Beim ersten Schluck von seinem Powergel wurde ihm schwindelig. „Zum Glück hab ich nur gekostet, aber zehn Minuten wusste ich nicht, wo hinten und vorne ist!“ Also musste Tschellnig mit seinen Trockenfrüchten, die er sonst noch mit hatte, haushalten.

Im Zelt riet ihm sein Deutscher Zeltgenosse, die Powergels zu entsorgen. „Aber ich schmeiß keine 120 Euro weg“, hat der Purkersdorfer sie brav bis zum Schluss mitgeschleppt und sich auch mit der schnellsten Dame im Feld, Nicole Keller, gut gestellt. „Die war eine schwache Esserin und ich hab brav ihr Curryzeugs weggefuttert!“ Derart gestärkt hatte der 68-jährige Franzose als einziger Gegner in der Masterswertung nicht den Funken einer Chance. Und auch Keller war am Ende jeder Etappe nur noch als kleiner Punkt weit hinter ihm für Tschellnig sichtbar. Die französischen Organisatoren planen in zwei Jahren ein Rennen von Peru nach Bolivien auf zehn Etappen über rund 550 Kilometer. Bis dahin will Tschellnig mit dem Laufen pausieren und stattdessen sich nochmals seiner alten Leidenschaft, dem Radsport, hingeben. „Ich werde noch eine große Tour machen!“