Region Amstetten

Lena Losinskyj (ÖAV Haag - Klettern): Mit Lena Losinskyj steht bereits die vierte Haager Kletterin (nach Jessica Pilz, Laura Stöckler und Eva Hammelmüller) im Nationalkader. Sie kürte sich 2018 in allen Kletterdisziplinen (Lead, Speed, Bouldern und Kombination) zur Landesmeisterin und eroberte Topplatzierungen bei österreichischen Meisterschaften.

Klaus Vogl (LCA Amstetten - Laufsport): Der Amstettner Sport- und Französisch-Professor war auch 2018 das Maß aller Dinge im regionalen Laufsport und setzte seine Serie als Dauersieger bei Straßenläufen fort. Eines der Highlights war das Double beim Amstettner Kinderhilfelauf. Vogl war aber auch als Trainer höchst erfolgreich. So führte er Viola Simmer zum ÖM-Titel im U20-Mehrkampf.

Region Baden

Maxima Krause (ULC Riverside Mödling - Leichtathletik): Die 15-Jährige gehört bereits dem vereinsinternen A-Kader an, holte über 100 Meter Sprint mit U16-Vereinsrekord den Staatsmeistertitel, wie auch mit der 4x100 Meter Staffel. Mit ihren Sprintleistungen hat sich die Tattendorferin auch für das European Festival of Sprint in Rieti (Italien) qualifiziert, wo sie in die Top-10 gekommen ist.

Xavier Göss (Taekwondo Baden - Taekwondo): Xavier Göss von Taekwondo Baden ist zwar erst zehn Jahre jung, seit Anfang Jänner jedoch bereits Träger des 1. DAN im Taekwondo-Sport und damit der wahrscheinlich jüngste Schwarzgurt Österreichs. Nach zahlreichen Podestplätzen in der jüngsten Vergangenheit möchte er heuer nun auch international auf Medaillenjagd gehen.

Region Bruck/Schwechat

Julia Blawisch (Dragonfighters Bruckneudorf - Jiu-Jitsu): Die junge Kämpferin nahm unter anderem an der U18-EM in Italien teil und eroberte in den Bewerben Fighting und Ne waza jeweils Bronze.

Julian Rzihauschek (SV Schwechat -Tischtennis): Das Tischtennistalent eroberte mit Schwechat den Titel in der 1. Klasse Süd A, Gold bei der österreichischen Jugendmeisterschaft und feierte 2018 einen Podestplatz bei den Austrian Youth Championship in Linz.

Region Erlauftal

Jasmin Riener (SG Göstling - Schießen): Unzählige Stockerlplätze hat die Göstlingerin in den vergangenen Jahren bei Bezirks- und Landesmeisterschaften gesammelt. Landesmeisterin wurde sie auch 2018 wieder. Zusätzlich erfolgte die absolute Krönung ihrer Karriere: Der Mixed-Staatsmeistertitel.

Johannes Aujesky (SC Göstling-Hochkar - Ski Cross): Der Göstlinger ist 2018 endgültig in Österreichs Ski-Cross-Elite angekommen. Mit Platz fünf feierte er sein bestes Weltcup-Ergebnis und schaffte es im Europacup aufs Stockerl. Logische Folge war die Nominierung für die WM Anfang 2019 in den USA.

Region Gänserndorf

Laura Ripfel (ULC Weinland - Leichtathletik): Die 16-jährige Ortherin zeigte auch im Jahr 2018 ihr riesiges Talent. Die ULC Weinland Athletin begann mit einem neuen persönlichen Rekord über 800 Meter in der Halle und dem U18-Crosslauf-Landesmeistertitel. Bei der österreichischen Crosslauf-Meisterschaft wurde sie Vierte. Highlight war dann das erbrachte Limit für die U18-EM über 800 Meter. Die verlief mit dem Vorrunden-Aus dann zwar nicht nach Wunsch, brachte aber wertvolle Erfahrung. Ripfel nahm die gute Form übrigens mit ins Jahr 2019: Anfang Februar blieb sie in der Halle erstmals unter 2:12 Minuten.

Matthias Zatschkowitsch (KSK Union Orth an der Donau - Kegeln): Das Orther Kegeltalent ist in seiner Entwicklung weiter nicht aufzuhalten, holte mit seinen Superligaherren des KSK Union Orth/Donau den Vizestaatsmeistertitel und nahm erstmals an der Champions League teil, wo sich die besten Kegler der Welt treffen. Auch im Einzel überzeugte er beim Weltpokal, für das Nationalteam oder bei diversen österreichischen Meister- und Staatsmeisterschaften.

Region Gmünd

Bettina Schnabl (SV Horn - Fußball): Im zweiten Anlauf klappte es für die 26-jährige Waldensteinerin beim SV Horn. Im Frühjahr gab sie nach der Geburt ihres Sohnes ihr Comeback beim ASV Schrems. Im Sommer ging es zurück nach Horn, wo die Mittelfeldspielerin zu einer absoluten Leistungsträgerin in der 2. Liga Ost/Süd avancierte. Sie absolvierte alle Spiele über die volle Distanz und hatte damit maßgeblichen Anteil am Herbstmeistertitel.

Peter Nagelmaier (ASV Schrems - Fußball): Das Jahr 2018 war für Peter Nagelmaier nicht einfach. Lange Zeit laborierte er noch an den Folgen einer Ende 2017 zugezogenen Schulterverletzung. Im Sommer schließlich das Comeback – und was für eines! Der Offensivallrounder etablierte sich auf Anhieb wieder in der so stark besetzten Offensive der Granitstädter und ist aus der Mannschaft des Herbstmeisters der 2. Landesliga West mittlerweile wieder nicht mehr wegzudenken.

Region Hollabrunn

Margit Schieder (TTV Sierndorf - Tischtennis): Die 93-Jährige ist einzigartig in jeglicher Hinsicht. Nicht nur dass das Vereinsmitglied des TTV Sierndorf weiter fast täglich an der Platte steht, Einsätze bei österreichischen Meisterschaften und internationalen Turnieren sind ebenfalls an der Tagesordnung. Meistens gegen deutlich jüngere Spielerinnen, weil sie keine Gegner mehr in ihrer Altersklasse findet. Krönender Höhepunkt war 2018 ihr Auftritt in Ungarn, wo sie gegen eine 70-jährige Senioren-Weltmeisterin mithielt und danach Standing-Ovations von der ganzen Halle bekam. Bei der Verleihung der Auszeichnung zur Sportlerin des Jahres in der Region Hollabrunn gab sie bekannt, dass sie dem Tischtennissport noch lange erhalten bleiben möchte.

Benjamin Schneider (JSC Hollabrunn - Schützensport): Der Jungschütze des JSC Hollabrunn schaffte 2018 seinen Durchbruch: Der 15-Jährige schaffte es bei den bei den Österreichischen Meisterschaften der Junioren als Dritter in den Klassen ASF-Trap AAT und ASF-Skeet jeweils aufs Podium. Bei den Landesmeisterschaften gab es Silber im Doppelpack. Dazu kamen zahlreiche Erfolge bei lokalen Veranstaltungen.

Region Horn

Anna-Lena Böhm (SV Horn - Fußball): Die erst 15-jährige Anna-Lena Böhm aus Eggenburg zählt zu den größten Talenten bei den SV Horn-Frauen. In der Zweiermannschaft zählt sie ohnehin zu den Leistungsträgerinnen, daher durfte sich auch bereits Kampfmannschafts-Luft bei Horns Einsermannschaft, die in der 2. Liga um den Titel kämpft, schnuppern.

Leo Greiml (SK Rapid Wien - Fußball): Der 17-jährige Altenburger wechselte 2018 von der Akademie St. Pölten in die Nachwuchsabteilung des österreichischen Rekordmeisters. Dort schaffte er schnell den Sprung zu den Amateuren, wo er schließlich auch Rapids Kampfmannschaftstrainer Dietmar Kühbauer auf sich aufmerksam machte. Greiml stand bei Bundesliga-Spielen bereits im Kader der Hütteldorfer und trainiert regelmäßig bei den Profis mit.

Region Klosterneuburg

Anika Schicho (Judoclub Klosterneuburg - Judo): Anika Schicho ist ein absolutes Judo-Ausnahmetalent. Vor zwei Jahren kämpfte Sie sich bei den offenen Titelkämpfen bis 52 Kilogramm zur zweitjüngsten Staatsmeisterin aller Zeiten und letztes Jahr konnte Sie sich durch ihre erfolgreiche Titelverteidigung zur jüngsten Doppelstaatsmeisterin der Österreichischen Judogeschichte küren.

Markus Scharinger (Klosterneuburg Broncos - American Football): Markus Scharinger ist bereits seit der Gründung der Broncos mit dabei. Anfangs noch als Receiver tätig, fand er seine wahre Berufung in der Defensive wo er sich rasch zu einem echten Leader entwickelte und zum Kapitän gewählt wurde. Mit drei Interceptions, vielen wichtigen Tackles und sogar einem Touchdown war er einer der wichtigsten Spieler im Team der Broncos.

Region Korneuburg

Nina Reinsperger (Kumgang Stockerau - Taekwondo): Der Verein Kumgang Stockerau konnte im letzten Jahr stolz sein auf Nina Reinsperger. Und zwar löste Sie das WM-Ticket. Sie vertrat im Herbst Österreich bei der Poomsae Weltmeisterschaft (Anm.: Poomsae ist Formenlauf statt Kampf) in Taipei in der Klasse bis 30 Jahre Damen Einzel und im Team. Zudem räumte Sie bei den Staatsmeisterschaften ab.

Daniel Churfürst (URC Bikerei Korneuburg - Radsport): Das Top-Talent des URC Bikerei Korneuburg holte sich 2018 die Gesamtwertung des NÖ MTB-Nachwuchscup in seiner Altersklasse U17 und nahm an der Nachwuchs-EM, den UEC European MTB Youth Chamionships im italienischen Pila/Aostatal teil.

Region Krems

Sarah Fischer (ACU Krems - Gewichtheben): Das beste Jahr ihrer noch so jungen Karriere hatte das Rohrendorfer Gewichtheber-Mega-Talent Sarah Fischer. Der größte Triumph gelang der 18-Jährigen bei der Europameisterschaft der Allgemeinen Klasse im Frühjahr, wo sie sensationell Zweikampf-Silber und jeweils Bronze im Reißen und Stoßen eroberte. In einer ähnlichen Tonart ging es für Österreichs stärkste Frau weiter. Bei der U20-Weltmeisterschaft in Usbekistan holte die Schülerin Zweikampf-Bronze und zweimal Silber in den Einzeldisziplinen für Rot-Weiß-Rot. Noch besser erging es Fischer bei der U20-EM in Polen, wo sie zu den Silbermedaillen im Zweikampf und Stoßen auch Gold im Reißen mitnahm. Der Lohn für ihre Leistungen: Platz zwei bei Sporthilfe-Gala in der Kategorie „Aufsteiger des Jahres“ (hinter Rodel-Olympiasieger David Gleirscher) und die erneute Auszeichnung als Niederösterreichs Nachwuchssportlerin des Jahres.

David Fischer (ACU Krems - Gewichtheben): In der noch dichteren Konkurrenz bei den Männern gelangen David Fischer ähnlich großartige Erfolge wie Schwester Sarah. Blieb es für den 20-Jährigen bei der U20-WM in Usbekistan noch bei den undankbaren Plätzen vier und fünf, durfte er bei der Europameisterschaft im Polen auch vom Treppchen lachen. Unglaubliche 205 Kilo im Stoßen sicherten ihm die Silbermedaille in seiner Spezialdisziplin und im Zweikampf. Das stärkste Geschwisterpaar Österreichs holte damit seit 2015 schon unglaubliche 26 Medaillen für Österreich. Nicht nur deswegen traute sich Trainer und Papa Ewald in diesem Jahr zu verkünden: „Wir sind in der Weltspitze angekommen.“

Region Lilienfeld

Jasmin Perina (WSV Traisen - Tennis): Die 15-Jährige ist derzeit bereits Nummer 146 in Österreich (Landesverband Nummer 30) und trainiert in St. Pölten im Leistungszentrum bei Ramin Madaini. Die Einsermannschaft führte sie die zweite Saison in Folge zum Meistertitel, 2018 bereits in der Kreisliga Mitte A. Bei den U-16-Hallenlandesmeisterschaften wurde Perina Dritte.

Alexander Schubert (WSV Traisen - Ski Alpin/Tennis): Der 18-Jährige fährt in dieser Saison als Fahrer des A-Kaders im LSV NÖ seine erste Europacup-Saison. Für den Absolventen der MD-Skimittelschule Lilienfeld geht es derzeit darum, im Fahrwasser des routinierten WSV-Traisen-Starters Takats, Erfahrung zu sammeln und erste Top-10-Plätze zu holen. Das Universaltalent Schubert hat übrigens im Sommer mit der Traisener Herren U 17 auch überlegen den Kreismeistertitel im Tennis geholt und spielt heuer mit dem Team in der Landesliga.

Region Melk

Angela Fohrafellner (SPS Mank/Texingtal - Sportschießen): Die Sportschützin der SPS Mank/Texingtal sicherte sich bei den Staatsmeisterschaften im Luftgewehr in Hollabrunn die Goldmedaille. In der Klasse Frauen stehend aufgelegt stellte die Mankerin mit 422,6 Ringen einen neuen österreichischen Rekord auf. Zuvor gewann sie bereits bei der Bezirksmeisterschaft Gold sowie bei der Landesmeisterschaft Silber.

Simon und Timon Kretzl (NFKC Ybbs - Kanu): Auf dem Wasser fühlen sich die beiden Zwillingsbrüder zu Hause. In den verschiedenen Nachwuchsklasse duellieren sich die Brüder im Kajak um den Sieg und heimsten mehrere Goldmedaillen ein. Interessanter Fakt zu den beiden ist noch, dass sie nicht nur beim Kanu (für das sie nominiert wurden) sehr gut sind, sondern auch im Sportschießen – da haben sie heuer Medaillen bei der Staatsmeisterschaft geholt.

Region Mistelbach

Alina Reichert (RC Sport Vollmann - Radsport/Mountainbike): Die 22-Jährige aus Wolkersdorf war im Jahr 2018 DER Shooting-Star in der heimischen Mountainbike-Marathonszene und krönte ein Erfolgsjahr mit dem Klassen-Sieg bei der Salzkammergut-Trophy, dem größten Mountainbike-Marathon Österreichs. Das große Ziel 2019 ist für die Quereinsteigerin, die erst 2016 mit dem Radsport begann, aber bereits zu den besten fünf Damen Österreichs zählt, die Moutainbike-Marathon-WM in der Schweiz. Parallel will sie auch den Straßenradsport forcieren.

Paul Isbetcherian (Mistelbach Mustangs - Basketball): Der junge Point Guard kam im Sommer 2017 nach Mistelbach und entwickelte sich gleich in seiner ersten Spielzeit in der 2. Bundesliga zum Publikumsliebling. Isbetcherian überzeugte mit einer Kombination aus Ehrgeiz, Kampfgeist und Finesse. Im U18-Nationalteam ist der mittlerweile 19-Jährige ohnehin Führungsspieler, die B-EM im Sommer beendete er als zweitbester Scorer des Turniers, auch bei „Punkte pro Spiel“ und „Steals“ lag er am Ende in den Top-drei.

Region Mödling

Susanne Lechner (Shiai-Do Thermenregion - Judo): Zwei Meilensteine erreichte Susanne Lechner im letzten Jahr. Zum einen holte sie für ihr Team „Shiai-Do“ die erste Weltcup-Medaille der Vereinsgeschichte, als sie bei den Asian Judo Open in Hong Kong Bronze in ihrer Gewichtsklasse erkämpfte. Auch bei den Staatsmeisterschaften feierte Lechner eine Premiere und holte ihren ersten Titel.

Anton Wegan (SonicWall Rangers Mödling - Football): Bei den Mödling Rangers hat der Achauer längst einen Stammplatz, holte unter anderem eine Auszeichnung als AFL-Player of the week. Die Leistungen blieben nicht unbemerkt. Mit Österreich fuhr er zur EM und holte Silber.

Region Neunkirchen

Marlene Pinkl (SG Pottschach - Stocksport): Die junge Stocksportlerin ist bei der SG Pottschach – Eisbären Neunkirchen und war auch schon bei einigen Landesmeisterschaften sehr erfolgreich. Ihr jüngster Erfolg: Österreichische Meisterin mit der Mannschaft.

Marco Mempör (Trialsport): Der 16-Jährige Prigglitzer konnte bei Weltmeisterschaften schon mehrere Top Ten-Plätze erreichen. In den letzten drei Läufen der Europameisterschaft schaffte er es sogar aufs Podest. Zudem war Mempör auch bereits im Trial-Nationalteam und bei den Trial des Nations am Start.

Region Purkersdorf

Emily Wu (ASV Pressbaum - Badminton): Das U-17-Toptalent sammelte in dieser Saison erstmals Erfahrung in der Bundesligamannschaft und war die herausragende Spielerin bei den österreichischen Jugendmeisterschaften in Judenburg – Gold im Einzel, Doppel und Mixed! Zuletzt hat sie bei den NÖ Landesmeisterschaften ihre Teamkollegin und Titelverteidigerin Carina Meinke im Viertelfinale ausgeschaltet, den Finaleinzug aber noch knapp verpasst.

Alexander Schlintner (Team Teigl - Skeleton): Der 19-jährige Purkersdorfer vom LZ Ost hat in der Vorsaison den 17. Platz bei der Junioren-WM-belegt und in seiner ersten Europacupsaison Gesamtrang sechs. Danach wurde Schlintner zum NÖN-Bezirkssportler des Jahres gewählt. In die laufende Saison startete er mit einem fünften Platz erneut stark im Europacup. Bei der Junioren-EM gab es dann zwar nur Rang 16, aber erst jetzt im Februar verbesserte er sich bei der Junioren-WM auf Rang elf. Damit hat er sich die Chance zur möglichen Titelverteidigung bei unserer Wahl wohl verdient.

Region St. Pölten

Katharina Neussner (Trendsport Weichberger - Snowboard): Nach langer Verletzungspause hat sich die Herzogenburgerin im letzten Jahr zurückgekämpft in den B-Kader des ÖSV. Im Europacup fightete die 22-Jährige um den Gesamtsieg mit.

Mark Hübner (St. Pöltner Falken - Handball): Trotz seiner jungen Jahre ist der Torhüter ein starker Rückhalt für die St. Pöltner Falken in Österreichs zweithöchster Handball-Spielklasse (spusu Challenge).

Region Tulln

Nina Fink (SV Langenrohr - Fußball): Nina Fink jubelte mit dem SV Langenrohr über den Meistertitel in der Frauen-Landesliga. Mit 17 Toren avancierte sie zur Schützenkönigin der Landesliga. Ausgerechnet im letzten Meisterschaftsspiel in Schwarzenbach erlitt sie einen Mittelfußknochenbruch (unmittelbar vor ihrem 17. Tor), sodass sie die verloren gegangenen Relegationsspiele gegen die Vienna und auch die ganze Herbstsaison verpasste. Jetzt arbeitet sie an ihrem Comeback.

Stephan Fellinger (EHC Tulln - Eishockey): Stephan Fellinger ist Topscorer des EHC Tulln und mit 24 Toren und 18 Assists der beste Angreifer der 1. Landesliga. Im Finale machte Fellinger den Unterschied aus. Er führte den EHC mit vier Toren, darunter einem lupenreiner Hattrick, zu einem 6:4-Sieg gegen Stockerau und damit zum viel umjubelten Landesmeistertitel.

Der Eishockey-Crack hat seine Karriere beim EHC Tulln begonnen und ist noch in seiner Jugend zu den Junior Capitals, Znaim und zur Okanagan Eishockeyschule St. Pölten gewechselt . Über die Akademie Red Bull Salzburg (U 16 bis U 20) schaffte er sogar den Sprung in die Profi-Mannschaft, für die er sechs Einsätze verzeichnete. In der EBEL kam Stephan Fellinger nach seinem Engagement bei den Junior-Capitals (U 20) auch für die Graz 99er. In Kapfenberg spielte er in der 2. Liga. In der Saison 2018/19 gab er nach 2015 (2017/18: Wattens) sein zweites Comeback für den EHC Tulln.

Region Waidhofen/Thaya

Emilia Litschauer (USV Dobersberg - Sportakrobatik): Die Nachwuchssportlerin kann bereits auf viele internationale Bewerbe zurückblicken, für die sie sich qualifiziert hat. So ist Litschauer mehrfache Österreichische Meisterin und NÖ Landesmeisterin, startete bei zwei Europa- und einer Weltmeisterschaft und möchte als nächstes die Qualifikation für die WM 2020 in der Schweiz schaffen.

Daniel Hochleitner (Klosterneuburg Indians - Flagfootball): In Österreich spielt Hochleitner beim absoluten Top-Verein im Flagfootball, den Klosterneuburg Indians. Österreichische Meistertitel stehen für ihn daher auf der Tagesordnung. Auch im österreichischen Nationalteam zählt der Matzleser zu den Stützen. Bei der WM in Panama führte er die Österreicher zur Silbermedaille.

Region Wiener Neustadt

Sophie Schmutzer (ESV Bad Fischau-Brunn - Stockschießen): Sophie Schmutzer, nach 2016 ging die Stockschützin auf ihren zweiten Titel bei der NÖN Sportlerwahl los. National dominiert die Athletin des ESV Bad Fischau die U23-Klasse. Bei der Heim-WM in Amstetten gab's zum Drüberstreuen zwei Medaillen.

Marco Meitz (SC Ortmann/Fortuna - Fußball): Mit seinem Stammverein Ortmann marschierte der Fußball-Stürmer von der Gebietsliga in die Landesliga durch. Mit seiner individuellen Klasse hat sich der 26-Jährige mittlerweile auch im NÖ Oberhaus einen Namen gemacht, genauso wie am Futsal-Parkett.

Region Zwettl

Andrea Zechner (SPU Volleyballteam Zwettl - Volleyball): Die erst 18-jährige Volleyballerin Andrea Zechner ist aus dem Landesliga-Team der Zwettlerinnen nicht mehr wegzudenken. Ihr Debüt in der ersten Mannschaft feierte sie vor zwei Jahren als Mittelblockerin gegen Böheimkirchen. 2018 wurde sie aufgrund eines Ausfalls hochgezogen, machte bei den „Großen“ eine tolle Entwicklung und ist heute Stammspielerin.

Michael Peciakowski (Union Raiffeisen Waldviertel - Volleyball): Der Aufspieler und Kapitän der Waldviertler Volleyballer beendete nach der Saison 2017/18 seine langjährige Karriere mit dem Gewinn des österreichischen Vizemeistertitels. „Mitch“ nimmt bei den Nordmännern künftig die wichtige Rolle als Leiter des Regionalen Ausbildungszentrums für Volleyball im Waldviertel ein.