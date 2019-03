Der Countdown ist gezählt, das Finale des NÖN-Votings für die NÖN-Sportler und Sportlerinnen des Jahres ist angebrochen. Noch bis 29. März könnt ihr eure Stimmen für all jene Sportler abgeben, die euch im vergangenen Jahr überzeugt haben. In ihren Disziplinen haben sie alles gegeben. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Stimmt ab! Einfach online unter www.nön.at/Sportlerwahl mitvoten oder Stimmzettel aus der Print-Zeitung verwenden. Die per Post eingesandten Stimmzettel zählen doppelt – vorausgesetzt, sie wurden handschriftlich ausgefüllt.

Neben den beliebtesten Sportlern des Jahres sucht die NÖN aber auch die „Guten Seelen des Sports“. Wenn ihr jemanden kennt, der sich mit Herzblut für seinen Verein einsetzt und der vor den Vorhang gebeten werden soll, meldet euch bei uns! Einsendungen für die "Gute Seele des Sports" per Post oder per E-Mail an sportlerwahl@noen.at.