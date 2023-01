NÖN-Sportlerwahl in der Kategorie "Special Olympics"

Foto: zVg

Frau Lugbauer wohnt in einem teilbetreuten Wohnhaus der Lebenshilfe NÖ und arbeitet in der Werkstätte Merkenstetten. Sie fährt schon seit 2002 mit zu den Special Olympics, sowohl zu den Summer Games als auch bei den Winter Games.

Als Sportallrounder trainiert sie in den Sportarten Schi Nordisch, Leichtathletik, zwischendurch Stocksport, vorwiegend Schwimmen und Tennis. Bei den Nationalen Summer Games im Burgenland ist sie in Tennis angetreten. Waltraud Lugbauer hat schon einige Male bei Schwimmbewerben im Ausland teilgenommen, zB in 2011 in Mallorca und in 2022 in Malta. In Malta hat sie bei 50 Meter Rücken den 4. Platz erreicht, in 25 M: Freistil und die 4x25 M: Freistil-Staffel jeweils einen 3. Platz. Bei den Nationalen Summer Games im Burgenland hat sie in der Tennis Skills Gruppe A den 4. Platz erreicht.