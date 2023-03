Mädl und Amon siegen in St. Pölten

Die NÖN-Sportlerwahl hat nichts von ihrer Zugkraft verloren. Ganz im Gegenteil: Stattliche 340.546 Gesamtstimmen haben die Fans für ihre Favoriten abgegeben. Vergangene Woche wurden im St. Pöltner Landtagssitzungssaal die großen Bezirks- und Landessieger vor den Vorhang geholt. Im St. Pöltner Bezirk gab es zwei neue Siegergesichter: Speedkletter-Ass Kevin Amon (18) kam unmittelbar vor seinem Saisonstart zur Ehrung und SKN-Kickerin Valentina Mädl durfte ebenfalls jubeln.

Amon hat im Vorjahr mit dem Staatsmeistertitel und dem Nachwuchs-Europameistertitel zwei Sensationserfolge eingefahren und ist dem österreichischen Rekord wenige hundertstel Sekunden nahe gekommen. Topmotiviert vom Sportlerwahl-Sieg pulverisierte er drei Tage nach der Ehrung den Rekord dann beim ersten Saisonbewerb (siehe Seite 77).

Amon ist nicht nur ein sportliches Ausnahmetalent, sondern auch ein guter Organisatior. Nachdem mit dem Ende des Klettervereins in Weinburg die tolle Nachwuchsgruppe vor dem Aus stand, gründete er kurzerhand seinen eigenen Verein und stellte sein Training auf eigene Beine.

Dass die Kletter-Community im Bezirk die außerordentlichen Leistungen Amons zu würdigen weiß, beweist sein Sieg bei der NÖN-Sportlerwahl.

Eine überraschte Siegerin mit dem Torjäger-Gen

Auf eine starke Community kann auch Valentina Mädl setzen. Mit ihren 16 Jahren schlug die Angreiferin auf Anhieb beim SKN St. Pölten ein, traf in der Bundesliga bislang siebenmal und lief in der Champions League auf. „Mit dem Sieg bei der Sportlerwahl hätte ich nicht gerechnet“, staunt die gebürtige Burgenländerin. „Danke an alle, die für mich gevotet haben. Und natürlich an meine Trainerinnen und Mitspielerinnen. Sie haben großen Anteil daran, dass ich mich beim SKN so super eingelebt habe.“

Nicht nur die Sportler selbst wurden von der NÖN vor den Vorhang geholt: Auch die Kür der „guten Seelen des Sports“ hat schon Tradition. Im Zentralraum erhielt Herta Rohsmeisl vom SKN St. Pölten die begehrte Trophäe. Bei den Männern wie auch bei den Frauen ist sie stets fürs Team da, packt an und ist immer für einen Schmäh zu haben. Im Vorfeld der Frauenpartie am Freitag bedankte sich der SKN bei „seiner“ Herta mit einem Blumenstrauß.