Wählt eure Sportlerinnen und Sportler des Jahres!

Endlich wieder Sport (fast) ohne Limits! Nach den Jahren der Pandemie konnte die heimische Sportszene 2022 so richtig durchstarten, die großen Events gaben ihr Comeback. Und die blau-gelben Asse zeigten mit Spitzenleistungen auf, heimsten Medaillen ein oder steckten Rückschläge weg. Die NÖN hat die Sportlerinnen und Sportler auf ihren Wegen begleitet und ihre Geschichten erzählt. Von den Unterhausplätzen, den Landestitelkämpfen, aber auch von den Weltmeisterschaften. Die Sportler haben Trainingsschweiß investiert, gekämpft, gelitten und im besten Fall gesiegt. Sie haben sich eine ganz spezielle Bühne verdient.

Seit einem Vierteljahrhundert holt die NÖN blau-gelbe Amateursportler vor den Vorhang. Diese Tradition lebt weiter – auch im neuen Jahr könnt Ihr wieder mitvoten.

Im vergangenen Jahr haben sich die jungen Sportakrobatinnen Ella Stiglitz und Celina Loidl aus Krems sowie der Hollabrunner Sportschütze Florian Schneider die begehrte Siegestrophäe für die meisten Stimmen landesweit gesichert.

Jetzt sind wieder die Fans am Zug! Zehn Amateursportler aus Ihrer Region stehen zur Wahl. Wählt aus den Nominierten eure NÖN-Sportlerinnen und -Sportler des Jahres. Rund 280.000 Stimmen wurden bei der Auflage im Vorjahr – begleitet von einem erstmals eingeführten Registrierungssystem, um eine korrekte Abstimmung zu gewährleisten – abgegeben.

So funktioniert‘s: Auf NÖN.at/Sportlerwahl könnt ihr für eure Lieblingssportler voten. Und zwar bis zum 3. Februar. „Wir wollen den tausenden Amateursportlern in Niederösterreich jene Bühne geben, die ihnen zusteht. Und zwar nicht nur mit unserer regelmäßigen Berichterstattung in den Printausgaben und im Netz, sondern auch mit dieser Wahl“, zeigt sich NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger stolz.

Gute Seelen vor den Vorhang holen

Apropos Bühne: Die soll es auch für die zahlreichen „Guten Seelen“ des Sports geben. In unzähligen Stunden sorgen Helfer und Funktionäre unentgeltlich für einen reibungslosen Ablauf in den Vereinen oder bei zahlreichen Sportveranstaltungen. Wer weiß besser Bescheid, wer es verdient hätte, vor den Vorhang gebeten zu werden, als unsere Leserinnen und Leser?