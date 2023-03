Lilienfelder Bezirkssieg geht an Pesau und Csinszka

Die NÖN-Sportlerwahl hat nichts von ihrer Zugkraft verloren. Ganz im Gegenteil: Stattliche 340.546 Gesamtstimmen haben die Fans für ihre Favoriten abgegeben. Vergangene Woche wurden im St. Pöltner Landtagssitzungssaal die großen Bezirks- und Landessieger vor den Vorhang geholt.

Im Lilienfelder Bezirk gab es zwei neue Siegergesichter: Helmut Pesau und Leichtathletik-Talent Zahora Csinszka. Wobei Letztere die Siegesserie vom Talenteschuppen des USC Transfer St. Veit bei den Frauen nahtlos fortsetzt.

Für den Volksläufer Pesau (WSV Annaberg) kam schon die Nominierung überraschend. „Dass die NÖN auch für uns Hobbysportler immer wieder so viel Platz findet, ist einfach großartig“, findet er. „Die Sportlerwahl ist eine schöne Plattform für die soziale Anerkennung sportlicher Leistungen“, sieht er sich bloß als Stellvertreter aller aktiven Menschen im Bezirk. „Alle die Sport treiben und etwa bei Volksläufen teilnehmen, sind Gewinner und für sie alle nehme ich die Auszeichnung in Empfang. Es gibt so viele Sportkolleginnen- und -kollegen, die mich motivieren, mich jeden Tag aufs Neue zu bewegen. Ich gebe bei der heurigen Wahl stellvertretend allen ein Gesicht, welche mit der gleichen Leidenschaft wie ich, neben beruflichen und familiären Verpflichtungen, ihrem Sport nachgehen.“

Außerdem bedankt sich Pesau bei allen, welche ihm die Stimme gegeben haben. „Ich weiß von meiner Familie, einigen Bekannten und Sportfreundinnen und -freunden, dass sie fleißig gewählt haben.“

St. Veiter Sieger-Abo

Der Sieg von Zahora Csinszka ist keine Überraschung. Die Unterstützung aller Teamkolleginnen und -kollegen ist allen Athleten von Transfer St. Veit gewiss, sobald sie von uns nominiert werden. Drei Siege in Folge für den ULC sind kein Zufall. Bei Csinszka stimmt auch die sportliche Leistung. Im Speerwurf gilt sie mit 39,44 Metern Bestweite als eines der Toptalente in NÖ.

Nicht nur die Sportler selbst wurden von der NÖN vor den Vorhang geholt: Auch die Kür der „guten Seelen des Sports“ hat schon Tradition. Im Zentralraum erhielt Herta Rohsmeisl vom SKN St. Pölten die begehrte Trophäe. Bei den Männern wie auch bei den Frauen ist sie stets fürs Team da, packt an und ist immer für einen Schmäh zu haben. Im Vorfeld der Frauenpartie am Freitag bedankte sich der SKN bei „seiner“ Herta mit einem Blumenstrauß.