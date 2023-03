Wienerwald: Gernot Riegl und Marie Wolf sind Regionssieger

Die NÖN-Sportlerwahl hat nichts von ihrer Zugkraft verloren. Ganz im Gegenteil: Stattliche 340.546 Gesamtstimmen haben die Fans für ihre Favoriten abgegeben. Vergangene Woche wurden im St. Pöltner Landtagssitzungssaal die großen Bezirks- und Landessieger vor den Vorhang geholt.

In der Region Wienerwald gab es ein neues Siegergesicht und ein altbekanntes: Gernot Riegl gewann erstmals, wobei allerdings im Vorjahr sein Jiu-Jitsu Duo-Partner Johannes Horak die Trophäe erhalten hatte, Riegl also quasi schon mitgemeint war. Diesmal haben wir ihn nominiert und die Mitgleieder von Goshindo Pressbaum haben natürlich mit der gleichen Begeisterung für ihren zweiten Mann im Vize-Weltmeisterteam gevotet. Denn war es im Jahr 2021 noch die Bronzene, so gab es für das Duo Riegl/Horak 2022 bereits Silber bei der WM.

Anders als in den letzten Jahren kommt die WM heuer weit früher auf das Duo zu. Erstmals wird bereits im Hochsommer in der Mongolei der Champion gekürt. Und nach Bronze und Silber stünde heuer für das Pressbaumer Erfolgsgespann natürlich Gold am „Programm. Dabei ist aber die WM gar nicht das ganz große Saisonhighlight der beiden.

„Da Jiu-Jitsu keine olympische Sportart ist, sind unsere großen Spiele die Combat World Games, die nur alle vier Jahre ausgerichtet werden“, erklärt Riegl. Heuer ist es im Herbst wieder in den USA soweit. Riegl und Horak haben ihren Trainingsplan neben der WM auch ganz klar auf diese Kampfsport-Spiele abgestimmt. Zeit für die NÖN-Ehrung blieb Riegl aber trotzdem.

Und auch Marie Wolf ließ sich bei ihrem dritten Sieg die festliche Ehrung nicht entgehen. Nach einer Verletzung hat sie ihr Trainingsteam verändert und ist in ihrem Abschlussjahr im BORGL/SLZ derzeit auch ein wenig im Maturastress Bei ihr kommt das diesjährige Saisonhighlight mit den Staatsmeisterschaften Ende Mai.

Nicht nur die Sportler selbst wurden von der NÖN vor den Vorhang geholt: Auch die Kür der „guten Seelen des Sports“ hat schon Tradition. Im Zentralraum erhielt Herta Rohsmeisl vom SKN St. Pölten die begehrte Trophäe. Bei den Männern wie auch bei den Frauen ist sie stets fürs Team da, packt an und ist immer für einen Schmäh zu haben. Im Vorfeld der Frauenpartie am Freitag bedankte sich der SKN bei „seiner“ Herta mit einem Blumenstrauß.