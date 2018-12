Laut Informationen des der Landespolizeidirektion Niederösterreich fuhr eine 46-jähige Frau aus Krems an der Donau über die Ausfahrtsrampe St. Pölten-Ost auf die S 33 Fahrtrichtung St. Pölten, wo sie entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung in Richtung Krems an der Donau fuhr.

Die Lenkerin prallte gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die beiden Insassen - ein 35-jähriger Lenker und seine 27-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Linz-Land - wurden durch den Zusammenstoß im Auto eingeklemmt. Sie mussten von den Einsatzkräften befreit werden wurden anschließend in das Universitätsklinikum in St. Pölten gebracht.

Nach Informationen der Polizei war die "Geisterfahrerin" alkoholisiert, ein Test ergab mehr als 1,5 Promille.