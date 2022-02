1.500 Haushalte ohne Strom

Auf eine frische Tasse Kaffee musste am Sonntagmorgen viele Bürger in Spratzern, Stattersdorf und Harland verzichten, denn 18 Trafostationen waren ausgefallen.

Nach einer Stunde konnte die EVN den Fehler so weit eingrenzen, dass nur noch zehn Trafo-Stationen außer Betrieb waren. "Ich bin überzeugt, dass wir bald wieder am Netz sein werden", sagte EVN-Sprecher Stefan Zach am Sonntagvormittag. An jenem Standort, wo der Defekt seine Ursache hätte, würde, es erfahrungsgemäß, so Zach, "ein wenig länger dauern, bis wieder das Netz zur Verfügung stünde." 1.500 Haushalte waren laut EVN betroffen. Die Ursache des großflächigen Stromausfalls stand bei den ersten Überprüfungen noch nicht fest.

