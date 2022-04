St. Pölten: Bevölkerungszahl stieg langsam aber stetig

Werbung

In 100 Jahren hat sich viel verändert. St. Pölten hat mit derzeit circa 56.000 Einwohnern einen Höchststand und floriert seit Jahrzehnten.

Die Bevölkerungszahl steigt seit Jahren langsam aber stetig an. „Um diesen Trend beneiden uns viele andere Städte, denn mit steigender Frequenz wächst auch das Angebot“, zeigt sich Bürgermeister Matthias Stadler zufrieden.

Im vergangenen Jahrhundert sorgten die großen Eingemeindungswellen von 1922 und 1972 für einen sprunghaften Anstieg der Einwohnerzahlen. Den größten Zuwachs verzeichnete die Traisenstadt jedoch schon um die Jahrhundertwende. „Von 1900 bis 1920 verdoppelte sich die Bevölkerung beinahe. Nach der Ansiedelung großer Fabriken strömten immer mehr Menschen auf der Suche nach Arbeit in die Stadt“, so Stadtarchivar Thomas Lösch. Nicht einmal der Erste Weltkrieg konnte diesen Trend stoppen. Erst der Zweite Weltkrieg sorgte für einen Knick.

Zuzug-Boom in junger Hauptstadt blieb aus

Bemerkenswert ist der Rückgang nach der Ernennung St.Pöltens zur Landeshauptstadt. „Der erwartete Boom blieb überraschend aus. Da die Preise für Wohnungen und Gründe in die Höhe schnellten, machten viele vorerst einen Bogen um das neue Zentrum“, erklärt Historiker Thomas Lösch.

Die meisten St. Pöltner leben im Zentrum. Am dichtesten besiedelt ist jedoch der Stadtteil Viehofen. Hier teilen sich jeweils knapp 2.000 Menschen einen Hektar. In der kleinsten Katastralgemeinde Reitzersdorf halten hingegen nur drei Personen die Stellung. Stetiger Zuzug von Migranten macht die Stadt bunt und multikulturell. Seit 1990 hat sich der Ausländeranteil mehr als verdreifacht.

St. Pölten lockt als Bildungsstadt und Arbeitsort. 2020 drückten knapp 20.000 Schüler in der Landeshauptstadt die Schulbank. 31.000 Menschen pendeln regelmäßig aus dem Umland in die Stadt. Für Mobilität innerhalb der Gemeindegrenzen sorgen Straßen mit einer Gesamtlänge von 783 Kilometern sowie das Lup-Bus-Netz, das pro Jahr bis zu fünf Millionen Fahrgäste befördert. Waren 1970 nur 7.500 Fahrzeuge in der Stadt gemeldet, tragen heute fast 33.000 Autos das „P“ auf ihren Kennzeichen und sorgen regelmäßig für Blechlawinen. Da die Einwohner einkaufen und fleißig konsumieren, wächst auch der Müllberg. 637 Kilogramm Müll verursacht jeder St. Pöltner im Schnitt pro Jahr und damit rund 170 Kilogramm mehr als noch im Jahr 1995.

„Dieses moderate und qualitative Bevölkerungswachstum gilt es auch in Zukunft fortzusetzen“, gibt Bürgermeister Matthias Stadler das Ziel vor.

