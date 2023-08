Tourismus-Halbzeit: Mehr Gäste in St. Pölten als zu Vor-Covid-Zeiten

Von Jänner bis Juli 2023 konnten in St. Pölten knapp 108.000 Übernachtungen verzeichnet werden. Das ist eine Steigerung zum Vorjahr von 28 Prozent. „Besonders erfreulich ist, dass auch die Zahlen des bisherigen Rekordjahres 2019 – also vor der Pandemie – um 2,5 Prozent übertroffen werden konnten“, berichtet Tourismusdirektor Stefan Bauer. Das würde davon zeugen, dass sich die Reisetätigkeit und Reisebereitschaft gesteigert habe und St. Pölten auf dem richtigen Weg sei. Alleine im Juli gab es 20.278 Nächtigungen. Das ist ein Plus von 6,66 Prozent zu 2019 (19.012 Nächtigungen). Im Vergleich zum Juli 2022 sind es sogar um 47,1 Prozent mehr.

Einen Großteil der Buchungen machen Geschäftsreisende aus, erklärt Bauer. Aber auch Gruppen aus Deutschland oder Österreich kommen auf Besuch. Die meisten Übernachtungen mit 70 Prozent werden von Gästen aus Österreich verzeichnet (69 Prozent) – vorwiegend aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark. Gäste aus Deutschland bringen knapp 13 Prozent der Nächtigungen. Weitere starke Herkunftsmärkte sind Ungarn, Polen, die Schweiz oder die Slowakei.

Bürgermeister Matthias Stadler, Anna Pöllabauer, Walter Jahn, Gabriele Backknecht und Stefan Bauer (von links) freuen sich über die positive Nächtigungsbilanz. Foto: Josef Vorlaufer

Der Tourismusdirektor ergänzt: „Ein Magnet für St. Pölten sind große Veranstaltungen und das vielfältige Kulturangebot – von den Bühnen und Museen, dem Frequency-Festival über Konzerte internationaler Größen im VAZ bis hin zu großen Sportevents.“ Für die große Anzahl an Nächtigungen im diesjährigen Juli macht er unter anderem die Bundespolizeimeisterschaften verantwortlich, für die über das Tourismusbüro rund 1.000 Nächtigungen gebucht wurden. Die Nächtigungskontingente dafür hat das Incoming Reisebüro abgewickelt. Bauer betont die Rolle der Einrichtung: „Ein Grund für die Steigerungen sind nachweislich auch die erfolgreichen Maßnahmen von St. Pölten Tourismus im Bereich Incoming Reisebüro / Convention Bureau.“

Durch die Vertriebs- und Verkaufsförderungsmaßnahmen des Incoming Reisebüros und der Tourismusabteilung der Stadt finden immer wieder Veranstaltungen in St. Pölten statt. Dabei werden Hotelkontingente in verschiedenen Kategorien angelegt und verwaltet. Die Teilnehmenden müssen damit nur eine Stelle für ihren Hotelwunsch kontaktieren.

Aktuell wird beispielsweise ein dreitägiges „Chillen & Genießen in St. Pölten“-Package angeboten, das einen Besuch der barocken Altstadt, des Wochenmarkts und des Stadtmuseums bietet.

Foto: Mostviertel Tourismus, schwarz-koenig.at

Den 108.000 Nächtigungen stehen 52.301 Ankünfte gegenüber, 2019 waren es etwas mehr mit 52.974. 2022 gab es nur 40.805 Ankünfte. Das zeigt, die Gäste bleiben nicht lange in St. Pölten. Bauer: „Niederösterreich ist ein Land, in dem üblicherweise nicht der Haupturlaub verbracht wird. Das gilt auch für die Landeshauptstadt. Unsere Stadt ist aber ein attraktives Kurzreise-Ziel mit einem enormen Angebot an Kultur und einer Vielzahl an Möglichkeiten direkt in der Stadt und im Umland.“

Was die Gäste laut Bauer schätzen würden, sei die gute Erreichbarkeit der Stadt. St. Pölten sei auch oft Ausgangspunkt für Fahrten nach Wien, Mariazell, in die Wachau oder ins Traisen- oder Pielachtal. Auch Radtouren seien sehr beliebt, etwa am Traisental-Radweg, an der Römer-Radroute oder mit der Anbindung zum Donauradweg. Der Campingplatz im Seengebiet sei vor allem bei deutschen und niederländischen Gästen ein beliebtes Reiseziel.

Aktuell wird die Tourismusstrategie für St. Pölten erarbeitet. Mit dieser soll neben dem Geschäftstourismus vor allem auch das freizeit- und kulturtouristische Segment ausgebaut werden.