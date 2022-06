Benefizläufer Feitl in St. Pölten empfangen

Werbung

Vor 20 Jahren traf ihn ein Schicksalsschlag, der sein Leben für immer verändern sollte. Nach einem schweren Arbeitsunfall saß Siegfried Feitl im Rollstuhl und ist seither berufsunfähig.

„Aber mein unbändiger Wille mich wieder in die Gesellschaft zu integrieren und mein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, hat mich wieder in die Spur des Lebens gebracht.“ so der Steirer. Nach etlichen Reha- und Therapieaufenthalten schafft er es vom Rollstuhl wieder in die Laufschuhe. Weil er in der schwierigen Zeit so viel Hilfe und Unterstützung erhalten hatte, möchte er heute etwas zurückgeben.

Lauf durch St. Pölten

Nachdem Feitl bereits vergangenes Jahr bei seinem ersten Benefizprojekt das Ziel von 50.000 Euro nicht erreicht hat, startet er heuer einen zweiten Lauf, um die noch fehlenden 29.000 Euro einzusammeln. In 25 Tage möchte er diesmal 11.000 km zurücklegen. Am 8. Juni lief er vom Wiener Stephansdom nach St. Pölten und wurde am Rathausplatz begrüßt.

Spenden kann jeder

Es gibt fünf Möglichkeiten, um das Projekt mit Spenden zu unterstützen, ob als Pate für einen einzelnen Laufkilometer, mit Direktspenden oder mit der Spende eines Handys für die Ö3 Wundertüte. Für seine Aktion hat Siegfried Feitl eine eigene Website mit alles wichtigen Infos erstellt: 1100km.org

