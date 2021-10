Die Freiwillige Feuerwehr Ratzersdorf wurde noch in der Österreich-Ungarischen Monarchie gegründet: Die Gründungsversammlung wurde vom damaligen Bürgermeister Johann Buchinger und dem damaligen Oberlehrer Leopold Weigl für den 17. Mai 1896 im Gasthaus Steinhauser in Ober-Ratzersdorf einberufen. Erster Kommandant der neugegründeten Wehr war der Fabrikant Max Coulin.

Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Ratzersdorf zwei Weltkriege überstanden hatte, startete sie in der Zweiten Republik die kontinuierliche Aufbauarbeit deren Höhepunkt der Neubau des Feuerwehrhauses darstellte. Mit Unterstützung der Stadt St. Pölten konnte dieses errichtet und 2009 eröffnet werden. Ganz besonders an diesem Haus ist, dass es das erste Feuerwehrhaus in der Stadt ist, welches alternativ beheizt wird. Genau in diesem Feuerwehrhaus wurde am vergangenen Wochenende mit Stadtrat Walter Hobiger in Vertretung von Bürgermeister Matthias Stadler gefeiert.