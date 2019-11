Ein Mordfall aus dem Jahr 2005 wird am Mittwoch im St. Pöltner Schwurgerichtssaal neu aufgerollt. Ein damals 47-jähriger Kosovare hatte im Juni seiner 36-jährigen Frau nach einem Streit in der gemeinsamen Wohnung in der Unteren Hauptstraße ein Messer in den Hals gerammt.

„Bei uns hätte die Mindeststrafe zehn Jahre betragen“

Der Mann floh nach der Tat mit seinen vier Kindern in die Heimat und stellte sich dort im UNO-Hauptquartier. Ausgeliefert wurde er damals jedoch nicht, obwohl sich die Staatsanwaltschaft St. Pölten dafür einsetzte, den Fall in Österreich zu verhandeln. Ihm wurde stattdessen der Prozess in seiner Heimat gemacht.

Der Mann plädierte auf Notwehr, das Gericht verurteilte ihn zu sieben Jahre Gefängnis. „Bei uns hätte die Mindeststrafe zehn Jahre betragen“, erklärt Karl Fischer von der Staatsanwaltschaft, warum der Fall noch nicht abgeschlossen ist.

Der heute 62-jährige Kosovare wurde daher auch nach seiner längst abgesessenen Gefängnisstrafe mit einem europäischen Haftbefehl gesucht. Bei der Einreise nach Albanien klickten im November 2018 dann die Handschellen. Albanien stimmte der Auslieferung zu, im April kam der 62-Jährige nach Österreich.

Da er sich nach wie vor nicht geständig zeigt und weiter behauptet, in Notwehr gehandelt zu haben, wurde in den vergangenen Monaten intensiv ermittelt. Die Spurenlage am Tatort widerspreche nämlich der Aussage des 62-Jährigen.

Dass der Kosovare nun erneut wegen desselben Delikts vor Gericht muss, ist möglich, da das Doppelbestrafungsverbot nur innerhalb des Schengenraums Gültigkeit hat. Die bereits abgesessene Haftstrafe werde aber bei einer neuerlichen Verurteilung berücksichtigt, erklärt Fischer.