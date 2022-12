Weltstar-Feeling im St. Pöltner Cinema Paradiso

Zwei Jubiläen und eine Premiere werden am Samstag, 17. Dezember, im Cinema Paradiso gefeiert: Anlässlich des 20. Jubiläums des Programmkinos tritt "Limuka" auf. Das Livemusik-Karaokeprojekt feiert auch Jubiläum: 15 Jahre ist es her, dass das erste öffentliche Event im Dezember 2007 über die Bühne ging, ebenfalls im Cinema Paradiso. Zum ersten Mal werden die Musiker der Limuka-Band gemeinsam mit Austrofred auf der Bühne stehen.

Die ursprüngliche Idee für das Konzept kam Limuka-Mastermind Martin Buttini während den Vorbereitungen für seine 30. Geburtstagsfeier. "Ich habe überlegt, was man da Cooles machen könnte. Schließlich sind wir auf diese Idee gekommen", sagt der ehemalige BORG-Schüler.

Seitdem hat sich bei den Musikern rund um Buttini einiges getan. Neben öffentlichen Auftritten im Raum St. Pölten und Wien wird "Limuka" auch gerne für private Veranstaltungen, wie Hochzeiten oder Firmenweihnachtsfeiern gebucht. Bis nach Vorarlberg reisten sie schon. Einer der aufregendsten Auftritte für Buttini war beim Wiener Rosenball im Palais Auersperg.

Singen mit einer hochkarätigen Band

"Das Konzept ist, Menschen den Traum, einmal gemeinsam mit einer Band zu singen, zu erfüllen", sagt Martin Buttini. Die Stammbesetzung der Limuka-Band besteht aus Christoph Richter am Keybord, Schlagzeuger Martin Scheer, Gerald Schaffauser am Bass und an der Gitarre Engel Mayr, der auch Teil der Band "Russkaja" ist. Russkaja-Schlagzeuger Mario Stübler ist auch immer wieder mit von der Partie. Als DJ, der das Publikum zwischen den Songs unterhält, ist Andi Fränzl, ehemals Mitglied der St. Pöltner Beatboxing-Gruppe "Bauchklang" mit dabei. Sein früherer Bauchklang-Kollege Gerald Huber führt die Gäste als Moderator durch den Abend und unterstützt als Background-Sänger. Als Special Guest wird am 17. Dezember Austrofred als Moderator unterstützen und auch selber ein paar Nummern zum Besten geben.

Musikalische Spontanität gefragt

"Die Musiker wissen nie, was an dem Abend passiert", sagt Martin Buttini. Denn: Zum Singen ist keine Voranmeldung nötig. Wer sich am Event-Abend entscheidet, einen Song zum besten zu geben, hat rund 360 zur Auswahl. Seine Wahl teilt man dann der Limuka-Kellnerin mit, die dies an den Moderator weitergibt. Auf der Bühne können die Musiker, anders als bei der klassischen Karaoke, dann auch individuell auf die Gastsängerin oder den Gastsänger eingehen. Wenn jemand mehr Unterstützung braucht, steht ihm der Background-Sänger zur Seite. "Es geht hier nie um den Wettbewerbsgedanken. Man freut sich auf die gemeinsame Unterhaltung", sagt Mastermind Buttini. Für das besondere Extra können Gäste sich mit Federboas, bunten Brillen und sonstigen Accessoires schmücken.

"Ich finde es immer sehr schön zu sehen, wenn sich die Leute auf der Bühne aus ihrer eigenen Haut heraus trauen und viel von sich selbst preisgeben", sagt Martin Buttini. "Die Gastsängerinnen und Gastsänger - und natürlich auch die Musiker - geben dem Publikum viel von sich selbst, aber man bekommt vom Publikum auch immer sehr viel zurück"

Limuka im Cinema Paradiso

Am Samstag, 17. Dezember, ab 21:30 im Saal 3 des Cinema Paradiso St. Pölten. Eintritt: 10 Euro.

Zur Veranstaltung: www.cinema-paradiso.at

