Feuerwehr Kasten hat Geburtstag

150-jähriges Bestehen feiert die Freiwillige Feuerwehr Kasten. Beim Fest von 4. bis 6. August stehen zahlreiche Highlights auf dem Programm.

Die Eröffnung findet am Freitag um 16 Uhr statt, ab 20 Uhr sorgt „Supersound“ für gute Stimmung. Am Samstag geht um 15 Uhr die Junior Challenge über die Bühne, um 20 Uhr spielt die Musikgruppe „Cabrio“. Am Sonntag findet um 9.15 Uhr am Festplatz eine Feldmesse mit Festakt und Fahrzeugsegnung statt, danach spielt die Blasmusik zum Frühschoppen.

„Bei der Tombola werden fünf Balkon-Photovoltaik-Anlagen im Gesamtwert von 3.500 Euro verlost. Der Reinerlös dient der Beschaffung des neuen Mannschaftstransportfahrzeuges“, freut sich Kommandant Friedrich Hausmann auf ein gelungenes Fest.