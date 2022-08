St. Pöltner Frauenlauf: Laufen für den guten Zweck

Werbung

Von der Anfängerin über Laufprofis bis hin zu Nordic-Walkerinnen sind beim NÖ Frauenlauf in St. Pölten alle willkommen. Die 16. Ausgabe des großen Laufevents findet heuer am Sonntag, 4. September, in der NV Arena statt.

Etwa 2.200 Teilnehmerinnen werden in mehreren Distanz- und Sportart-Kategorien ihr Bestes geben. Die Laufstrecke führt je nach Distanz entlang des Ratzersdorfer Sees und der Viehofner Seen bis ins Regierungsviertel in St. Pölten.

Gewertet werden die Distanzen 2,5 Kilometer, 5,2 Kilometer, 9,8 Kilometer und die Kategorie Nordic Walking über 5,2 Kilometer sowie Kinder-, Jugend-, und Teambewerbe in verschiedenen Altersklassen.

Alle Teilnehmerinnen erhalten ein Startsackerl, ihre persönliche Wertung und eine Finishermedaille. Doch nicht nur der Sport steht beim Frauenlauf im Vordergrund, es geht auch um einen guten Zweck. Für jeden gelaufenen Kilometer wird ein Euro für die Aktion "Laufen gegen Krebs" gespendet. Die gesammelte Spendensumme geht an den Soforthilfefonds der NÖ Krebshilfe und der Stammzelltypisierung des ÖRK.

Zusätzlich wartet auf die Teilnehmerinnen eine Tombola mit vielen Preisen.

Interessierte können sich unter www.noe-frauenlauf.at anmelden. Anmeldeschluss ist am 30. August.

Nachmeldungen vor Ort sind am 3. September 9.30-13.00 Uhr und 4. September ab 7.30 Uhr bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich.

