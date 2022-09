17-jähriger St. Pöltner schockierte mit "besonderer Brutalität"

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Auf einen 17-jährigen St. Pöltner kommen 30 Monate Haft zu. Der Jugendliche hatte Beginn des Jahres gleich zwei brutale Raubüberfälle begangen. Im Jänner soll er während eines Drogendeals sein Gegenüber mit Gewalt dazu gezwungen haben, ihm Geld und Wertgegenstände zu geben.

Die brutalere Tat beging der junge St. Pöltner jedoch im März. Er brach mit zwei Freunden in eine Wohnung in Linz ein, schlug das dort lebende Opfer mit einem illegalen Schlagring zusammen und durchsuchte die Wohnung, wohl in der Hoffnung auf Geld und Drogen, wie das Opfer aussagte.

Sein erstes Opfer fand er durch einen Bekannten. Der Mann wollte Cannabis kaufen. Weil sein üblicher Dealer nicht im Lande war, empfahl er ihm den Angeklagten. Der 17-Jährige hatte jedoch andere Pläne. Beim ihrem Treffen auf einem Spielplatz in St. Pölten schlug der Jugendliche seinem Opfer sofort ins Gesicht und verlangte seine Geldbörse.

"Weil ich kein Handy hatte"

Der Angeklagte nahm sich 150 Euro aus der Geldbörse des Opfers, und nahm danach mit weiterer Gewalt das Handy des Mannes an sich. Ein weiterer Jugendlicher soll dem Mann auch noch seine AirPods abgenommen haben. Auf die Frage des Richters nach dem Grund für sein Handeln, antwortete der Jugendliche nur: "Weil ich kein Handy hatte".

Zur zweiten Tat im März fuhr der junge St. Pöltner mit zwei Freunden nach Linz. Laut dem Angeklagten bot ihnen dort jemand 2.000 Euro, wenn sie in eine Wohnung einbrechen und den Bewohner zusammenschlagen. Also machten sie sich auf zur besagten Wohnung.

Dort klopften sie an die Tür und als der junge Mann die Tür öffnete, attackierten sie ihn. Der Angeklagte gab zu, einen Schlagring dabei gehabt zu haben. Damit schlug er seinem Opfer mehrere Male ins Gesicht. Laut dem Opfer traten die Burschen ihn auch noch, als er am Boden lag. Danach durchsuchten die Jugendlichen die Wohnung, anscheinend auf der Suche nach Geld, Cannabis und Kokain.

Auch zwangen sie den Bewohner der Wohnung, in dem sie ihm ein Messer an die Kehle hielten, einen Freund einzuladen. Scheinbar waren alle Beteiligten Mitglieder von kriminellen Banden, zwischen denen Rivalität herrscht. Als der besagte Freund in Begleitung eines weiteren Burschen und zwei Mädchen auftauchte, attackierten die Täter auch die Gruppe.

Angeklagter zeiget sich geständig und nannte Mittäter

Angeblich sollen die Jugendlichen bei dem Überfall nicht nur zwei Personen verletzt, sondern auch Geld gestohlen haben. Aus der Wohnung sollen insgesamt 3.300 Euro fehlen, und einer der nachkommenden Burschen gab an, ihm wurde seine Tasche samt Geldbörse mit einem kleinen Geldbetrag und seiner Vorteilscard gestohlen.

Der 17-Jährige zeigte sich geständig und nannte auch einen seiner Komplizen vor Gericht. Gegen diesen laufen bereits Ermittlungen. Auch wurde in Video von der Tat vorgelegt, in dem beide Jugendlichen zu sehen waren.

Der St. Pöltner wurde zu zweieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt. Auch zahlte der Onkel des Angeklagten dem Opfer des Überfalls in St. Pölten 1.548 Euro Schadensersatz. Das Urteil ist rechtskräftig.

