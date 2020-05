Deutsche und amerikanische Zwergspitze sollten von Rumänien und Moldawien über Österreich nach Frankreich gebracht werden und dort den skrupellosen Hundedealern einen großzügigen Verkaufserlös bescheren. Die kleinen Hunde wurden zum Transport in viel zu kleine Körbe gepfercht und stundenlang in Autos transportiert ehe der Hundemafia am Freitag das Handwerk gelegt werden konnte. Bei der Befreiung waren die Welpen auch sehr durstig. „Die Tiere werden um mehrere hundert bis tausend Euro gehandelt", erklärt Davor Stojanovic, Leiter des Tierheims St. Pölten, wo die die süßen Welpen derzeit in Sicherheit gebracht wurden. Der Veterinärmediziner des St. Pöltner Tierschutzvereines hat die Tiere in Absprache mit dem zuständigen Amtstierarzt gleich übernommen, begutachtet und versorgt.

Für Thomas Kainz vom Tierschutzverein „gleicht es einem Wunder“, dass den Tieren nicht Schlimmeres zugestoßen ist und alle wohlauf sind. Dank dem raschen Handeln von Amtstierarzt und Exekutive konnte Schlimmeres verhindert werden. „Bitte kaufen Sie niemals Tiere aus dubiosen Quellen oder direkt an der Straße, ein Blick in eines der nahegelegenen Tierheime lohnt sich vorweg immer. Wenn Sie unsicher bezüglich der Seriosität der Verkäufer sind, können Sie jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen", appelliert Kainz.

Die Zwergspitze werden aktuell medizinisch versorgt und aufgepäppelt. Nach einer entsprechenden Frist werden die Tiere vom St. Pöltner Tierheim aus in ein endgültiges Zuhause vermittelt.

Der Verein ist auf Spenden angewiesen und trotz der Coronakrise werden alle Leistungen wie der Notdienst und die Versorgung von rund 1.000 Tieren im Jahr gewährleistet. „Jede Spende hilft uns dabei", so Kainz.

Nähere Infos zu Patenschaften (ab 24 Euro für ein Kleintiere) gibt es unter www.tsvstp.at/tierpatenschaften<http://www.tsvstp.at/tierpatenschaften>