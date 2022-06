19-Jähriger mit 210 km/h unterwegs

Werbung

Raser sind schneller am Ende. Und zwar dann, wenn sie von der Polizei angehalten werden. So wie jener 19-Jährige, der am Freitag auf der A1-Westautobahn Richtung Linz unterwegs war.

Beamte der Landesverkehrsabteilung führten am frühen Abend bei Böheimkirchen Lasermessungen durch – und staunten nicht schlecht, als sie auf die Tempoanzeige sahen. Als sich ein Pkw näherte, zeigte das Gerät 210 Stundenkilometer an. Erlaubt sind hier aber nur, wie üblich auf der Autobahn, 130 Stundenkilometer. Der junge Linzer wird angezeigt. Bis er den richtigen Führerschein künftig hat, wird wohl noch länger dauern.

