St. Pöltner Wirte heizen schon ihre Herde für Genuss Pur-Festival vor

Ein Gourmet-Festival der Extraklasse will der Verein stp*gastro von 9. Oktober bis 9. November bieten. „Einerseits wollen wir die tollen heimischen Betriebe auch abseits ihres Alltages präsentieren. Andererseits wollen wir den Gästen einmal durchaus ausgefallene und hochwertige Speisen auf den Tisch zaubern“, erzählt Obmann und Figl-Wirt Matthias Strunz. Insgesamt wird es bei dem Festival 19 Veranstaltungen in den unterschiedlichen Lokalen geben.

Wildes und Gutes vom Feld

Ein 5-gängiges Menü mit heimischem Wild im Fokus bietet die Gaststätte Figl am Mittwoch, 18. Oktober, bei Figl gone Wild. Und auch das Bootshaus widmet dem Wild einen kulinarischen Abend am Freitag, 27. Oktober, bei „Wilderei im Trachtenlook.“ Ebenfalls Wild sowie Backhenderl und andere Köstlichkeiten aus der Region tischt der Rendlkeller bei Kulinarik im Keller am Freitag, 20. Oktober, auf. Saisonale Herbstspezialitäten stehen auch beim Roten Hahn am Samstag, 28. Oktober, auf der Speisekarte. Im Aelium kommt das Iberico Schwein „From Nose to Tail“ auf den Tisch am Dienstag, 24. Oktober, sowie Mittwoch, 25. Oktober. Österreichische Küche mit internationalen Einflüssen serviert der Gasthof Graf am Freitag, 3. November, bei Genuss hoch 10. Und die Martinigans gibt's dann im Fliegerbräu am Sonntag, 5. November.

Während der Menüs verwöhnen die Gastgebenden mit den passenden Getränken. Der Rote Hahn legt den Fokus allerdings ganz aufs Bier am Donnerstag, 9. November.

Wer's gar nicht fleischig mag, der sollte beim ersten Termin am Mittwoch, 11. Oktober, ins Vinzenz Pauli schauen. „Farm to Table“ bringt Vegetarisches und Veganes auf den Tisch mit Gemüsevielfalt aus der Bio-Marktgärtnerei „Grünzeug vom Feld“.

Eine Geschmacksreise durch die Welt

Die Familie Graf lädt gemeinsam mit Gastkoch Charly Teuschl zu einer kulinarischen Weltreise ins Hotel Graf bei „Taste the World“ am Donnerstag, 12. Oktober. Eine „La Serata Italiana“ steht im Gasthaus Mahlzig in Herzogenburg am Samstag, 14. Oktober, am Programm. Im Vinzenz Pauli serviert das Team am Donnerstag, 19. Oktober, japanisches Street-Food, Wein und später Cocktails.

Partys mit Stil

Nicht nur das Vinzenz Pauli lässt DJ-Klänge durchs Lokal schallen. Beim Genuss Pur-Festival wird auch ordentlich gefeiert. Zünftig beim Oktoberfest in der Seelounge am Freitag, 13. Oktober, rockig in der Chameleon Bar am Samstag, 21. Oktober, und legendär im Schauspiel bei der Gatsby Night am Mittwoch, 25. Oktober. Gruselig wirds dann am Dienstag, 31. Oktober, bei der Halloween Party im Klangspiel. Der Eintritt zu den Partys ist gratis.

Stadtchef am Herd

Für ein besonderes Highlight sorgt Bürgermeister Matthias Stadler in der Gaststätte Figl, denn am Samstag, 4. November, zaubert er gemeinsam mit der Figl Küchenmannschaft ein ausgewähltes 6-Gänge Menü.

Alle Preise und Daten auf der Genuss Pur-Homepage. Rasch reservieren!