„Es war damals eine 50:50-Entscheidung. Sie stellte sich als richtig heraus“, schildert Andreas Fuchs, wie er sich mit seiner Frau Mathilde vor 20 Jahren entschied, eine Praxis in der Raoul-Aslan-Gasse zu eröffnen. Das 80 m große Fertigteilhaus wurde seither auf 250 m vergrößert, die Zahl der Tierärzte auf vier. Aktuell ist ein zweiter OP-Saal geplant.

Das medizinische Angebot wurde ebenfalls verbessert. Orthopädie gehört heute ebenso dazu wie Herzultraschall, Röntgen, Stammzellentherapie oder Bluttest im eigenen Labor. „Wir wollten immer mehr anbieten als eine typische Kleintierpraxis“, so Fuchs, der auch viele Patienten von anderen Tierärzten überwiesen bekommt.

Ein paar der Tiere, die in den Jahren am Behandlungstisch lagen, bliebenFuchs besonders im Gedächtnis. „Etwa der Berner Sennenhund mit Bauchweh. Er hatte zwei Überraschungseier gefressen. Die gelben Hüllen waren Wochen danach noch samt Spielzeug in seinem Magen“, so Fuchs. Oder der Hund mit den verkrüppelten Beinen, welche mit Platten chirurgisch gerade gerichtet wurden.

Neben der technischen Entwicklung haben sich in zwei Jahrzehnten auch die Leiden der Tiere verändert. Herzkreislauf-Beschwerden und Diabetes wurden deutlich mehr. Auch Tumorerkrankungen gibt es öfter. „Das liegt an der höheren Lebenserwartung und besseren Diagnosemöglichkeit“, so Fuchs.