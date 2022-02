Stattersdorfer Spar eröffnet im April

Das Fachmarktzentrum gegenüber von Metro in Stattersdorf bekommt Zuwachs. Nach dem Auszug der Trachtenwelt im Vorjahr laufen die Adaptierungsarbeiten für einen neuen Spar-Markt. Bereits im April ist die Eröffnung geplant.

„Der Standort liegt verkehrsgünstig, zusätzlich werden derzeit viele Wohnungen im unmittelbaren Umfeld gebaut, für deren Bewohner der neue Spar ein wichtiger Nahversorger sein wird“, ist Geschäftsführer Alois Huber überzeugt.

Die Arbeiten am neuen Spar-Markt umfassen vor allem den Innenraum. „Wir setzten hier das neueste Spar-Konzept um“, sagt Huber.

Dabei geht es speziell um den Ladenbau und das Sortiment. „Dort bedeutet es mehr Platz für die Frischesortimente, ein Bekenntnis zur Bedienung und Beratung in der Feinkost und Vorrang für regionale Produkte“, informiert Huber. Beim Außenauftritt wird sich durch neue Glaselemente vor allem die Einsehbarkeit in den neuen Spar verbessern.

Mit dem zusätzlichen Nahversorger werden wieder Arbeitsplätze in der Landeshauptstadt geschaffen. Insgesamt 20 neue Arbeitsplätze entstehen am Standort in Stattersdorf.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren