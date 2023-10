Rock ‘n‘ Roll Highschool St. Pölten zelebriert Jubiläum

Über 200 Veranstaltungen mit rund 600 Bands in über 15 Locations in der Landeshauptstadt, Niederösterreich und Wien: Auf diese Erfolgsgeschichte kann die Rock ‘n‘ Roll Highschool-Crew zurückblicken. Neben insgesamt sechs nationalen und internationalen Bands ist am Samstag, 21. Oktober, ab 18 Uhr eine Ausstellung mit Highlights der letzten Jahrzehnte im Warehouse zu sehen.

„Die Jahre über haben wir einiges an Flyern, Postern, Foto- sowie Videomaterial gesammelt. Das stellen wir bei der Jubiläumsfeier aus“, erzählt Matthias Nimpfer alias Mots, der seit der Gründung der R‘n‘R Highschool dabei ist. Zur Geburtstagsfeier hat der Verein zur Pflege und Verbreitung der härteren Klänge sechs Bands der Rock-, Punk- und Ska-Szene eingeladen. Ebenso sind Specials wie ein Food-Truck und eine After-Show-Party geplant.

Auf zwei Stages spielen neben großartigen Acts wie Salamirecorder, The Rioters, Batman & TMAH und The Zsa Zsa Gabors auch Skarface und The Incredible Staggers. Letztere Acts zählen laut Nimpfer zu den Highlights. „The Incredible Staggers spielten bei unserer ersten Veranstaltung vor über 20 Jahren im damaligen Cave Club in Ober-Grafendorf“, erinnert sich das Gründungsmitglied. Der Verein holte schon 2004 die diesjährigen Headliner Skarface auf die Warehouse-Bühne. „Mit rund 600 Gästen war das damals eines unserer meistbesuchten Konzerte. Die beiden Bands bei unserem 22-jährigen Fest zu vereinen, ist besonders“, freut sich Nimpfer.

An vielen Locations und Orten beschallte die Truppe ihre Fans. „Events in St. Pölten am See, in der Seedose, im Vinzenz Pauli, kleine Acoustic-Gigs im RedPoint und im ehemaligen Egon zählten dazu“, erinnert er sich. In den letzten Jahren legt der Verein den Fokus der Event-Locations auf St. Pölten und Wien. So gastieren „Die Erwins“ am Samstag, 25. November, um 20.30 Uhr auf der frei:raum-Bühne. Auch in Zukunft hat die Truppe viel vor: „Fünf Konzerte stehen demnächst an. Wir sind total motiviert und hoffen, dass auch das Publikum weiterhin der Punk-, Rock, und Ska-Musik treu bleibt“, blickt Mots positiv in die Zukunft. Weitere Informationen gibt es auf der Facebookseite „Rockcity & Rock 'n' Roll Highschool Concerts“.