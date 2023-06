Krankenhaus St. Pölten: Blutspendeaktion am Mittwoch

Österreichweit werden gerade dringend Blutspenderinnen und -spender gesucht und obwohl die Situation in Niederösterreich im Moment stabil ist (die NÖN berichtete), sind auch hier Personen, die ihr Blut für andere Menschen geben wollen, sehr willkommen.

Deshalb findet am Mittwoch, 21. Juni, eine Blutspendeaktion von „more“ und dem Universitätsklinikum St. Pölten in eben diesem statt. Normalerweise hat die Blutbank St. Pölten am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag geöffnet. Am kommenden Mittwoch aber können Spenderinnen und Spender zwischen 7.30 und 10 Uhr ins UK St. Pölten in die Propst Führer-Straße 11 kommen. Im Parkhaus Mühlweg (Einfahrt: Mühlweg 36) kann das Auto kostenlos abgestellt werden.