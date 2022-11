23 defekte Autolampen in St. Pölten wieder fit gemacht

Mit dem Herbst kommen kürzere Tageslichtzeiten und schlechtere Sichtverhältnisse auf den Straßen. Gerade dann ist es besonders wichtig, dass die Lichter der Fahrzeuge funktionieren und auch korrekt eingesetzt werden, wie ÖAMTC-Stützpunktleiter Leiter Josef Strohmayer betont. Deswegen führte der ÖAMTC in Kooperation mit der Landesverkehrsabteilung der Polizei Niederösterreich eine Lichtaktion in St. Pölten durch.

Wer in diesem Zeitraum von der Polizei aufgehalten und darauf hingewiesen wurde, dass eine der Leuchten am Auto defekt ist, musste keine Strafe blechen, sondern bekam die Gelegenheit, das Licht noch am selben Tag im ÖAMTC Servicecenter reparieren zu lassen. 23 Autolichter wurden im Rahmen der Aktion, bei der die Polizei nicht einmal zwei Stunden Lenkerinnen und Lenker kontrollierte, ausgetauscht. Die Aktion sollte das Sicherheitsbewusstsein von Autofahrerinnen und Autofahrern schärfen.

Wer mit einem defekten Licht unterwegs ist, ist auf den Straßen schlechter erkennbar. Foto: Schrefl

In Niederösterreich kam es im Jahr 2021 bei Dämmerung oder Dunkelheit zu 1.427 Unfällen mit Personenschaden. Ums Leben kamen bei diesen Lichtverhältnissen 29 Menschen. Für Brigadier Willy Konrath steht fest: Unfälle, die aufgrund von mangelnder Beleuchtung des Fahrzeuges geschehen, sind vermeidbar. “Jeder Unfall durch schlechte Beleuchtung ist einer zu viel”, so Konrath. Doch auch, wenn alle Scheinwerfer funktionieren, appelliert Konrath zum verantwortungsvollen Fahren auf Sicht. Denn bei hoher Geschwindigkeit, etwa auf Landstraßen, komme es vermehrt zu schweren Unfällen.

Nicht zu sehr verlassen sollte man sich auf die Lichtautomatik des Fahrzeuges, sagt ÖAMTC-Stützpunktleiter Josef Strohmayer: “Die Automatik blendet nicht immer korrekt auf und ab.” Deswegen sei es besser, sich manuell darum zu kümmern, um sicherzustellen, dass das eigene Auto immer gut sichtbar ist, und gleichzeitig die anderen Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.