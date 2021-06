Bauarbeiter lernen tapen.

Beschäftigte in der Bauindustrie sind hohen körperlichen Arbeitsbelastungen ausgesetzt. Durch arbeitsbedingte Fehl- und Überbelastungen treten häufig Beschwerden und körperliche Folgeschäden, vorwiegend am Muskel-Skelett-System, auf. Unser Projekt Businesstape – vormals Strabatape – beabsichtigt die Entwicklung einer niederschwelligen Anleitung zur (Selbst-)Anwendung von Kinesio-Tapes am Arbeitsplatz. Die Anleitung in Form von YouTube-Videos und mehrsprachigen Cardfoldern im Kreditkarten-Format führt in die richtige Anwendung von Kinesio-Tapes ein.

„Wir können mit gezielten Maßnahmen für diese Berufsgruppe wichtige gesundheitsfördernde Effekte erreichen.“

Unsere Vision

Aufgrund der großen Anzahl an Arbeitnehmern in der Bauindustrie stellen gewerbliche Mitarbeiter ein Abbild unserer Gesellschaft dar. Maßnahmen für diese Berufsgruppe zu entwickeln, ermöglicht es uns, gesundheitsfördernde Effekte zu erreichen. Die Idee wird in Kooperation mit Lukas Küster von der STRABAG umgesetzt.