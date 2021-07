Virtuell planen.

Wir entwickeln eine App, die es Unternehmen mittels Augmented Reality (AR) ermöglicht, einfach und unkompliziert eigene 3D-Daten hochzuladen und in einem virtuellen Raum zu platzieren. So können sie etwa Geräte in einen Raum einfügen, um beispielsweise zu überprüfen, ob rundherum noch genügend Platz ist, oder ein Objekt auf einem Tisch platzieren, um es dort zu drehen und von allen Seiten zu betrachten. Denn zweidimensional gezeichnete Pläne, Grundrisse oder Modelle sind nicht geeignet, um sich tatsächlich in einen Raum hineinzuversetzen, und die Planung wird damit zeit- und kostenintensiv. Mit unserer App möchten wir genau hier ansetzen und Unternehmen künftig unterstützen.

„Unsere App soll mehr Unternehmen dazu motivieren, Augmented Reality zukünftig in ihre Arbeit zu integrieren.“

Unsere Vision

Durch eine Verfügbarkeit als App auf Smartphones und Tablets kann sich darüber hinaus künftig jeder mit AR vertraut machen und eigene 3D-Daten platzieren und entdecken. Selbst Neueinsteiger können spielend leicht 3D-Daten erstellen und diese bei sich zuhause im Raum platzieren.