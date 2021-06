Währung gegen Hunger.

Kryptowährungen sind seit BitCoin in aller Munde. Was HNG jedoch von anderen Währungen abhebt, ist, dass ihr Wert an den Welthunger-Index gekoppelt ist. Steigt der Hunger auf der Welt, werden mehr HNG-Coins ausgeschüttet und der Wert mindert sich. Sinkt er, steigt der Wert der Coins, weil weniger davon in Umlauf gebracht wird.

Unsere Vision

HNG kann wie BitCoins und Co. an Börsen gehandelt werden. Ausgeschüttet wird aber durch Hilfsprojekte, die man online finanziell unterstützen kann, und im Gegenzug dafür erhält man die entsprechende Menge an HNG-Coins. Je weniger Hilfsprojekte nötig sind, desto weniger Coins sind im Umlauf – und desto wertvoller werden sie. Somit kann sich jeder an der Bekämpfung des Hungers beteiligen, und damit im besten Fall sogar Geld verdienen. Shops, Restaurants und Dienstleister, die sich ebenfalls für die Bekämpfung des Hungers einsetzen, können HNG als Zahlungsmittel akzeptieren und so den Bekanntheitsgrad der Kryptowährung steigern.