Kirtagraufen am Nationalfeiertag in Wilhelmsburg

Die Marktaufsichts-Gruppe der Stadtgemeinde unterwegs im Kirtagtreiben mit Norbert Damböck, Miriam Vanicek, Markus Koppensteiner und Martina Kahri. Natürlich durfte eine Runde mit dem Ringelspiel beim Kirtag nicht fehlen. Und so wollte auch Julia mit Oma Natascha Schuhmeister hier nicht vorbeigehen, ohne das lustige Dradiwaberl auszuprobieren. Inge Schwarz und Gerti Gruber waren bei Conny und Lazi stehen geblieben, um zu sehen, wie man flott und praktisch das Gemüse von Kraut bis Erdapfel und was es alles so im Garten gibt, vielseitig zu zerkleinern. Ihre lustigen handgemachten Hauben aller Art gab es beim Standl von Sonja Hussl aus Neusiedl zu kaufen. Ein buntes Angebot mit Gesichtern, Tieren und mehr, das lockte viele zu Sonjas Unikat . Aus Wien brachte Robert Kokesch einen bunten Strauß an verschiedenen Luftballons, die schon weit sichtbar, gegen den Himmel strebten, mit.

