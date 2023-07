Feuerwehrfest in Viehofen

Neben altbekannten Speisen, wie Feuerflecken und Grillhendl, gibt es in diesem Jahr ein paar Neuheiten zu entdecken. Die Besucherinnen und Besucher können heuer erstmals Schafskäse und Bauerntoast probieren. Damit nicht nur der Hunger gesättigt ist, sondern auch der Durst gestillt wird, bietet die Freiwillige Feuerwehr wieder verschiedene Bars an.

Am Freitag sorgte „Achtung - die Tanzband“ für musikalische Unterhaltung am Festgelände, ehe um 20 Uhr, der Bieranstich folgte. Bürgermeister Matthias Stadler und Landtagsabgeordneter Florian Krumböck, welcher Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vertrat, hatten die Ehre und durften das Fass anzapfen. Natürlich durfte ein gemeinsames Anstoßen mit allen Ehrengästen nicht fehlen. Samstags tritt „BRUCE“, bekannt aus den Vorjahren, auf und macht im Festzelt ordentlich Stimmung. Am Sonntag gibt es noch einen Frühschoppen.

Die Mitglieder der Feuerwehr freuten sich über die ausgelassene Stimmung am Freitag und hoffen auf zwei weitere erfolgreiche Tage. Feuerwehrkommandant Stefan Leitner ist stolz auf seine Mannschaft, ohne die solch ein Fest unmöglich wäre.