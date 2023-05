St. Pöltner Blutbank-Urgestein Rudi Köck in Pension

„Ihr seids für mi alle a Welt-Partie – vü, was ma erlebt ham, vergiss i nie...!“ Mit diesem und ähnlichen Texten bedankte sich Blutbank-Organisationschef Rudi Köck musikalisch auf berührende und heitere Art im Rahmen seiner Pensionsantrittsfeier bei seinem Team, das vorwiegend aus Frauen besteht.

35 Jahre arbeitete Rudi bei der Blutbank des Universitätsklinikums St. Pölten, davon 30 Jahre an vorderster Stelle als organisatorischer Leiter. Wie viele Blutspendeaktionen in dieser Zeit organisiert wurden und wie viele Blutkonserven durch seine Hände und die seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegangen sind, konnte beim gemütlichen Abend im Heurigenlokal Veronika Gamsjäger in Zagging nicht eruiert werden. Dafür gab es viele herzliche Dankesworte und Umarmungen für den langjährigen Chef.

Ein gelungenes Überraschungs-Video dokumentierte einen Tag im Leben des Rudi Köck und strapazierte die Lachmuskeln aller Anwesenden bis aufs Äußerste.

Dass dem „jungen“ Pensionisten im Ruhestand nicht langweilig wird, das wissen mittlerweile viele seiner Freunde: Rudi Köck weiß sich zu beschäftigen – als leidenschaftlicher Wohnmobil-Urlauber, Schwimmteichnutzer, Katzen-Streichler, was sein Liebling „Charly“ seit Jahren genießt, Hochbeet-Spezialist, Lachs-Räucher-Profi, Schwammerlsucher und, was viele nicht wussten, als begeisterter Seifenblasen-Bläser.

