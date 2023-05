Voith schließt in St. Georgen: „Viele wissen nicht, wie es weitergeht“

Nachdem 2019 noch betont worden war, dass sich Voith klar zum Standort im St. Pöltner Stadtteil St. Georgen bekenne, kommt es nun zu einer Umstrukturierung: Das Werk in St. Georgen wird geschlossen und mit dem Standort in der Linzer Straße in St. Pölten zusammengelegt. Von den 90 Mitarbeitenden am Standort werden 30 aufgrund ihres spezialisierten Tätigkeitsbereiches nicht übernommen. „Wir hatten hier in St. Georgen bisher eine eigene Fertigung. Bei den von der Konzernleitung geplanten Maßnahmen ist eine Fertigung nicht mehr vorgesehen. Ohne Maschine gibt es auch kein Personal mehr“, erklärt Betriebsrat Werner Braun. Zwar haben andere Voith-Standorte schon ein Übernahme zugesagt, inwieweit das umsetzbar sein wird, weil die Mitarbeitenden aus der Region kommen, sei aber noch nicht geklärt.

Die Stimmung in St. Georgen ist laut Betriebsrat sehr gedrückt: „Viele wissen nicht, wie es für sie weitergeht. Auch jene Kolleginnen und Kollegen, die künftig im Voith-Werk in der Linzer Straße tätig sein werden, sind verunsichert.“ Schließlich ändern sich für alle der Arbeitsplatz und die Arbeitsbedingungen. Dass Umstrukturierungen unabdingbar sein würden, damit habe Braun gerechnet, aber: „Dass es zu einer Schließung des Standortes kommt, war dennoch sehr überraschend.“ Zwar seien schon in der Vergangenheit verschiedene Maßnahmen gesetzt worden, um die Kosten zu senken und das Geschäft weiterzuentwickeln. „Das hat die Situation aber nicht entscheidend verbessert“, sagt Braun. Es gebe zu viele Anbieter und zu wenige Aufträge. „Unsere Mitbewerber haben ihre Fertigung im Ausland“, erklärt der Betriebsrat und weiter: „Die Anforderungen an unser Produkt sind enorm gestiegen, die marktüblichen Preise sind aber niedrig, gleichzeitig haben wir das Problem mit gestiegenen Material- und Energiepreisen.“

Verhandlungen für den Sozialplan beginnen diese Woche

Erst letzte Woche wurden die Mitarbeitenden bei Voith Hydro informiert. Jetzt beginnen schon die Verhandlungen für den Sozialplan. Ziel des Betriebsrates ist es, „so rasch und so transparent wie möglich, das Beste für unsere Kolleginnen und Kollegen herauszuholen“. Braun will auch seine Beziehungen zu anderen Firmen nützen, um den ein oder anderen unterzubringen. Er selbst ist seit 44 Jahren im Unternehmen. Wie es mit ihm weitergeht, weiß er noch nicht: „Zuerst muss das mit dem Personal erledigt werden, dann reden wir über mich.“

