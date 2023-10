30 Rohbauten stehen schon Gleichenfeier für Nova Terra am Eisberg

Drei Generationen Bauherren: Geschäftsführer der Da Vinci Gruppe Erwin Spiel mit Sohn Philip und Enkel Maximilian Anton und Stadtrat Heinz Hauptmann bei der Gleichenfeier. Foto: Cornelia Weninghofer

M it Spanferkel und Kranrundfahrt feierte das Projekt Nova Terra der Da Vinci Gruppe und STRABAG am Mittwoch die Gleichenfeier. Bis Mitte 2024 soll der Wohnpark an der Waldstraße in St. Pölten fertig sein.