Mann soll Ehefrau in St. Pölten am Hals gewürgt haben .

In St. Pölten soll ein 40-Jähriger am Donnerstag seine Ehepartnerin (36) am Hals gewürgt und verletzt haben. Die 16-jährige Tochter kam der Frau nach Polizeiangaben vom Samstag zur Hilfe und ermöglichte ihr die Flucht durch ein Fenster der Erdgeschoßwohnung.