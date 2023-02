36-Jähriger verletzt Drogenlenker krachte mit Pkw gegen Gartenzaun

O hne Führerschein und in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand ist ein 36-Jähriger am Donnerstagabend in Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten) mit einem Pkw gegen einen Gartenzaun sowie einen Verteilerkasten gekracht.