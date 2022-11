Zwei Premieren locken ins St. Pöltner Landestheater

In den kommenden beiden Wochen warten zwei Premieren auf das Publikum im NÖ Landestheater. Dieses präsentiert am Freitag, 4. November, um 19.30 Uhr in der Theaterwerkstatt das neue Stück fürs Klassenzimmer die „Schachnovelle“ von Stefan Zweig. Danach geht das von Mechthild Harnischmacher inszenierte Stück auf Reisen in viele Klassenzimmer Niederösterreichs und Wiens. Am 9. November gibt es noch einmal Gelegenheit, es in der Theaterwerkstatt anzusehen.

Am Samstag, 12. November, feiert um 16 Uhr im Großen Haus Heidi nach Johanna Spyri Premiere. Caroline Baas, Annette Holzmann, Sven Kaschte, Eren Kavukoğlu und Katharina Rose spielen in dem Klassiker, der Kinder seit mehr als 140 Jahren begleitet und begeistert. Regisseurin Aslı Kışlal inszeniert die Geschichte über ein starkes Mädchen und ihre erkämpfte Freiheit. Auf Anfrage sind auch Vorstellungen für Schulen möglich.

