St. Pöltner berichtet von Odysee mit Ryanair und fordert Kompensation

Ein Ryanair-Flug, der am 26. August von Lissabon aus nach Wien starten sollte, endete in einem Albtraum für zahlreiche Passagiere. Ein St. Pöltner berichtet über das Flugchaos, das sich über mehrere Tage erstreckte.

Am Samstag sollten die Passagiere um 20 Uhr abheben, doch bereits vor dem geplanten Abflug wurden sie mit einer Serie von Verspätungsmeldungen konfrontiert. Nach dem Boarding mussten sie noch bis nach Mitternacht im Flieger verbleiben, da ein technischer Defekt behoben werden sollte. Während der gesamten Wartezeit wäre den Passagieren weder Wasser noch Essen zur Verfügung gestellt worden, sagt der Mitzwanziger. Gegen 1 Uhr in der Früh wurden die Passagiere schließlich aufgefordert, das Flugzeug zu verlassen. Sie mussten sich anschließend selbst um eine Unterkunft und den Transport dorthin kümmern.

Ryanair bestätigt, aufgrund eines technischen Defekts kam es zu einer Verzögerung. Weil ein Ersatzteil fehlte, musste der Flug auf den nächsten Tag verlegt werden. Trotz Bemühungen hätten sie es aufgrund mangelnden Angebots nicht geschafft, Übernachtungsmöglichkeiten zu organisieren. Passagiere wären angehalten gewesen, ihre Rechnungen später einzureichen.

Ankunft in Wien erst am Montagabend, statt Samstag

Die Odysee ging weiter, als die Passagiere eine Nachricht von Ryanair erhielten, die den Abflug für 12 Uhr am Sonntag, 27. August, ankündigte. Auch hier kam es wieder zu Verspätungen, bis die Abflugszeit schließlich um 22 Uhr angesetzt wurde. Erst auf Nachfrage erhielten die Passagiere Gutscheine im Wert von 20 Euro für Essen und Trinken am Flughafen, „das reicht bei den Preisen am Flughafen aber vielleicht für eine Mahlzeit“, erzählt der St. Pöltner.

Die Lage verschlimmerte sich weiter, da es ab diesem Zeitpunkt keine Informationen mehr von Ryanair gegeben hätte. Die gestrandeten Passagiere mussten bis ungefähr 1 Uhr Früh warten, ohne klare Informationen über ihren Flug zu erhalten, meint der Mitzwanziger. Die Anzeigetafel am Flughafen zeigte weiterhin den Abflug um 22 Uhr an, ohne Gate-Informationen.

Gegen 1 Uhr Früh wurden die Passagiere vom Sicherheitspersonal aufgefordert, das Terminal zu verlassen. Erst um 2.14 Uhr erhielten die Passagiere eine SMS, die den neuen Abflug für 11 Uhr am 28. August, also am Montag, ankündigte. Ryanair informiert auf NÖN-Anfrage, das Ersatzteil wurde leider noch nicht geliefert, deswegen kam es erneut zur Verspätung.

Am Montag, den 28. August, erfolgte schließlich der Abflug um 16.20 Uhr, nachdem die Passagiere zahlreiche Unannehmlichkeiten erlitten hatten. Auch an diesem Tag wurden den Passagieren weder Wasser noch Essen von Ryanair zur Verfügung gestellt, wie der St. Pöltner berichtet. Erst gegen 18 Uhr erreichten die gestrandeten Passagiere Wien.

Antrag funktionierte nicht, deswegen Schlichtungsstelle eingeschaltet

Trotz mehrerer Versuche, Entschädigungsanträge über das Online-Formular von Ryanair einzureichen, wurden diese abgelehnt, da die Flüge angeblich weder verspätet noch storniert wurden, sagt der St. Pöltner. Der St. Pöltner verlangt Entschädigungen für die erlittenen Kosten, darunter die Ausgaben für zwei Hotelübernachtungen, Transport vom und zum Flughafen sowie Essen und Trinken. Zudem verlangt er Entschädigungszahlungen in Höhe von 400 Euro für den verspäteten Flug und weitere 400 Euro für den annullierten Flug. Das alles ist gedeckt durch EU-Recht, der St. Pöltner brachte den Fall auch der österreichischen Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte vor.

Inmitten dieses Chaos haben sich die betroffenen Passagiere in einer großen WhatsApp-Gruppe organisiert, um Informationen auszutauschen und Unterstützung zu finden. Einige von ihnen berichten, dass sie aufgrund der Flugverspätungen und -annullierungen Schwierigkeiten hatten, pünktlich zur Arbeit zu kommen. „Viele von uns hatten auch das Gefühl, Ryanair spekuliert darauf, dass wir einfach einen neuen Flug buchen“, sagt der St. Pöltner. Das hätten auch einige gemacht, und gaben dafür viel Geld aus. Ryanair betont, sie hätten die Passagier laufend per E-Mail, SMS und Push-Benachrichtigung informiert.

Wieso die Passagiere nicht mit Essen und Wasser versorgt worden seien, wie sie an ihre Kompensation kommen, wenn das Formular nicht funktioniert, und wie lange das dauern wird, so wie andere Fragen blieben von Ryanair unbeantwortet.