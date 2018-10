Sechs Wochen nach Start erreichte die Online-Petition für besseren Anrainerschutz während des Frequency-Festivals ihr Ziel. Zusammen mit handschriftlichen Unterstützungen wurde die Zahl von 500 übertroffen. „Wir sind nicht gegen das Festival, es ist nur zu groß geworden. Die Situation wurde von Jahr zu Jahr ärger – heuer war es extrem“, so Initiator Ernst Gregorites, der als Bewohner der Christian-Artl-Gasse das Festival hautnah erlebte.

Am 25. Oktober soll die Liste an Bürgermeister Matthias Stadler übergeben werden. „Ich werde alle Anliegen zusammenstellen und die Petition mit den gesammelten Beschwerdebriefen überreichen. Ich hoffe, dass der Bürgermeister unsere Wünsche versteht und das Festival wieder auf Normalniveau schrumpft“, so Gregorites.

Entstanden ist die Petition aus der Emotion heraus. „Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich das Ziel so schnell erreiche“, so der 43-Jährige. Der Großteil der Unterzeichner wohne auch in St. Pölten.

Corina Muzatko vom städtischen Medienservice betont, dass die Stadt einen klaren Bedarf an Verbesserungen beim Anrainer-Schutz sehe und dies bereits mit dem Veranstalter diskutiert habe. Was die Petition betrifft, heißt es derzeit nur: „Sobald sie eingelangt ist, werden die Möglichkeiten geprüft.“