Zwischen 10.000 und 11.000 Teilnehmer versammelten sich bei brütender Hitze auf dem Rasen des Traisener Sportplatzes, um die Besten unter ihnen zu ehren. Mit der Siegerehrung ging der 69. Landesfeuerwehrleistungsbewerb zu Ende. Wegen der Hitze gestattete Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner seinen Mannen und Frauen sogar, beim offiziellen Teil die Helme abzunehmen.

Der actionreiche Höhepunkt der Bewerbe war der Firecup. Dort traten die besten Mannschaften aus dem Vorjahr gegeneinander an. Dabei purzelte sogar ein Rekord. Noch nie haben in Niederösterreich drei Gruppen bei einem Durchgang unter 30 Sekunden gearbeitet. Das ist auch international spitze“, rechnet Bewerbsleiter Anton Weiss vor. Verantwortlich für dieses sensationelle Abschneiden seien unter anderem die „äußerst guten Bedingungen“ für Löschangriff und Staffellauf in Traisen gewesen, hält er fest.

Sportlich fiel der NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerb aus Bezirkssicht eher bescheiden aus

Inzersdorf 2 aus dem Abschnitt Herzogenburg holte als einziger Bezirksvertreter beim Firecup Platz 14. Für den nächstjährigen Firecup konnten sich die Inzersdorfer wegen einiger Fehler im Bewerb Bronze ohne Alterspunkte gar nicht qualifizieren, wie keine andere Bewerbsgruppe aus dem Bezirk.

Untergrafendorf aus dem Abschnitt St Pölten-Ost landete als bestes Bezirks-Team im Bewerb Bronze ohne Alterspunkte auf Platz 21. Mit fehlerfreien 30,69 Sekunden legte die Wettkampfgruppe der Feuerwehr Bischofstetten 2 aus dem Bezirk Melk hier den schnellsten Löschangriff hin und darf sich somit die schnellste Feuerwehr Niederösterreichs nennen. Im Bewerb Silber ohne Alterspunkte kam die FF Inprugg aus dem Abschnitt Neulengbach als bestes Bezirksteam auf Platz 41 knapp vor Inzersdorf 1 aus Herzogenburg.

02.07.2019 – 69. NÖ FF-LEISTUN... Pielachtaler-Bewerter im Einsatz: Fairness ist das

Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder führt aus: „Es gibt keine Erbpacht auf die vorderen Plätze, diesmal konnte die optimale Vorbereitung nicht zur Gänze umgesetzt werden, aber das Ganze ist alles andere als ein Drama.“ Im kommenden Jahr könne sich die Qualität unserer Wettkämpfer wieder in den Ergebnissen widerspiegeln, blickt Schröder optimistisch in die Zukunft. „Ihr habt ganze Arbeit geleistet. Ich bin stolz, euer Kommandant sein zu dürfen“, lobte auch Dietmar Fahrafellner. Und auch sonst ließ sich die Prominenz nicht lumpen: Als höchster Ehrengast war am Samstag und Sonntag Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf mit von der Partie — mit viel Lob im Gepäck. Bei der Siegerehrung betonte Pernkopf anerkennend in Richtung der 24 veranstaltenden Feuerwehren um Bezirksfeuerwehrchef Anton Weiss: „Es waren tollen Bewerbe.“ Ins Zeug gelegt hatte sich die Feuerwehr übrigens auch in puncto Technik. Erstmals wurden Firecup und Siegerverkündung via Live-Stream im Internet übertragen.

Verkehr lief glatt, wenige Verletzungen

Auch rund um die Bewerbe im Bezirk Lilienfeld ging alles problemlos über die Bühne. Bis auf ein kleineres Problem mit der gesperrten B 18 am Freitag verliefen An- und Abreise ohne Zwischenfälle. Auch die Polizei berichtet von einer aus ihrer Sicht „sehr unauffälligen“ Veranstaltung. Ebenso wie das Rote Kreuz, das vor Ort Ambulanzdienst mit 54 Rot-Kreuz-Mitarbeitern versah, für insgesamt 22 Einsätze während der Bewerbe. Niederösterreichs Florianis erwiesen sich als hitzebeständig. „Es gab für uns vom Roten Kreuz nur fünf Versorgungen vor Ort aufgrund von Hitze“, sagt Rot-Kreuz-Sprecherin Sonja Zenker, verweist aber auf den anwesenden Feuerwehrsanitätsdienst. Einige Blessuren kamen durch Stürze hinzu. Reaktionen auf Insektenstiche galt es ebenso zu versorgen.