„Größtes Ziel ist, St. Pölten weiter positiv zu positionieren“

NÖN: Riesiger Meilenstein in Ihrer Amtszeit ist der Domplatz. Wie fühlt es sich an, dass dieser nun eröffnet ist?

Matthias Stadler: Sehr gut, denn das war für alle Beteiligten ein herausforderndes Projekt. Bei der Übergabe hat mein Vorgänger Willi Gruber gesagt: „Ich gebe dir einen guten Rat. Hände weg vom Domplatz.” Am Rathausplatz gab es eine ähnliche Diskussion – wegen der Garage wurden keine Bäume gepflanzt, da sind Schüsseln gekommen. Beim Domplatz kamen so viele Dinge heraus, die für die Stadtgeschichte wichtig sind. Der Platz gehört jetzt belebt und mit Dingen, die das tägliche Leben prägen, zu einem Bestandteil der Innenstadt gemacht. Es gibt Menschen, die schätzen Raum und Freiheit nicht so, sie wollen alles genutzt haben bis auf den letzten Quadratmeter. Es braucht aber Platz für Feste und Aktivitäten. Der Domplatz hat eine noch zentralere Lage als der Rathausplatz. Wir haben jetzt gesehen, was er veranstaltungstechnisch kann. Wir wissen, was er markttechnisch kann. Und die Diözese hat jetzt mehr Möglichkeiten für ihre sakralen Aktivitäten. Eine Herausforderung ist die Gastronomie-Ansiedelung. Den Nachteil der großen Pestsäule, die den Rathausplatz teilt, hat man am Domplatz nicht. Wir investieren kräftig, schaffen auch Grünraum. Nicht nur im Zentrum, auch in den Stadtteilen. Zielsetzung ist Lebensqualität. Der Domplatz wird in seiner Multifunktionalität verschiedene Nutzungen bieten. Die Bänke werden noch geliefert. Wir werden auch für Kinder etwas machen. Zu viel vom Platz fix verbauen kann man nicht, sonst kann man keine Veranstaltung machen. Der Platz ist bei all seiner Größe viel zu klein für all das, was man sich im Detail gewünscht hat. Nicht einmal der Petersplatz würde ausreichen. Auf dem Platz, der jetzt zur Verfügung steht, werden wir noch einiges erleben.

7.000 Tage Bürgermeister. Was hat sich gesellschaftlich in dieser Zeit verändert?

Stadler: Sehr vieles und Grundlegendes. Die Einstellung zu verschiedenen Themen, zur Gesellschaft, der Leistungsdruck. Bei Sprechstunden damals kamen Themen wie Arbeit und Wohnung. Jetzt sind es Themen wie Teuerung und soziale Probleme, Inflation und wie kann ich mir das Leben insgesamt leisten? Covid war sehr prägend. Auch die Ansprüche sind heute anders. Als ich begonnen habe, hatten wir in St. Pölten 1.000 Wohnungssuchende. Die Leute waren froh, eine Wohnung zu haben. Heute muss es eine Wohnung mit Balkon sein. Jede Zeit hat ihre Schwerpunkte, das kann man gut an den Themen bei den Sprechstunden ablesen.

Wie hat sich die Arbeit als Bürgermeister in den Jahren verändert?

Stadler: Die Stadt hat sich verändert und auch die Funktion. Nach der Hauptstadtwerdung und der Ansiedelung des Regierungsviertels ging es um das Ankommen und das Zusammenwachsen. Dass auf allen Ebenen registriert wird, dass wir eine Landeshauptstadt sind und damit gleichwertig mit Innsbruck oder Graz. Das ist uns gelungen. Früher hatten wir das Stadttheater, jetzt haben wir noch ganz andere Kulturbetriebe. Das Klinikum hat sich zum Universitätsklinikum entwickelt. Der Bildungsschwerpunkt spielt eine wesentliche Rolle. Die Stadt hat sich auch wirtschaftlich entwickelt. Damals war sie von drei bis vier Großbetrieben geprägt. Jetzt sind wir am Dienstleistungssektor viel stärker und die produzierenden Betriebe sind vielfältiger. Das bietet auch Vorteile für Krisensituationen, weil man nicht so anfällig ist. Wenn wir uns in Hart die Struktur ansehen, der neue ÖBB-Campus, die neuen TS-Werke und draußen das Weichenwerk, das in einer ganz anderen Liga. Da hat sich der Wirtschaftsstandort gravierend verändert. Das ist auch Herausforderung für die Zukunft, dass wir auf unseren Grünraum, unsere Umwelt schauen, und die Pionierstadt. Da bin ich stolz, dass uns das gelungen ist, dass wir jetzt eine Klima-Koordinationsstelle haben. Auf der anderen Seite sind wir Landeshauptstadt. Tausende Wohnungssuchende möchte ich nicht mehr haben.

Wachstum wird es geben, ob man will oder nicht. Leider ist das vielen nicht bewusst. Ich sage immer: Wenn Sie einen eigenen Grund haben, wollen Sie, dass ich Ihnen sagen kann, dass Sie dort kein Hausbauen dürfen, auch wenn es die Bauordnung so vorsieht? Natürlich gibt es Widmungen aus der Vergangenheit, da werden wir uns etwas überlegen wie Leerstandsabgaben oder andere Steuerungselemente. Wenn jemand 50 Jahre einen Grund in zentraler Lage liegen lässt, wird man sich das ansehen müssen. Und wie man draußen weniger Flächen verbrauchen kann, wie man das in die Städte bringt. Unser Ruf war: „Da stinkts in der grauen Industriestadt.” Wir haben jetzt ein anderes Image, die Leute ziehen zu. Das Wohnen in St. Pölten hat sich nachhaltig verbessert. Wir wären verrückt, wenn wir unsere tolle Lebensqualität, die wir uns mit Viehofner See, Ratzersdorfer See, dem Traisen-Raum mit Parks aufs Spiel setzen würden. Darum auch die Planung von Grüner Loop, Alumnatsgarten, Sturm-19-Park, Südsee. Dazu gehört auch die Entsiegelung von Bauland, wie beim Projekt Eisbergspitze.

In den Jahren sind die sozialen Medien immer stärker geworden und da ist die Hemmschwelle sehr gering, Sie werden ja oft als Betonierer und Autofeind bezeichnet. Wie gehen Sie damit um, trifft sie sowas?

Stadler: Es wird immer Kritik geben, jetzt ist es halt leichter. Die Hemmschwelle früher, einen Brief zu schreiben, war schon hoch. Dann kamen Anrufe und E-Mails und jetzt geht es über Social Media. Den Umgang insgesamt dort bedauere ich schon. Das betrifft nicht nur die Politik, dort werden ja viele Dinge des Lebens besprochen. Es wäre sinnvoll, respektvoll miteinander umzugehen oder sich zu informieren, bevor man etwas reinschreibt. Ich stelle schon fest, dass weniger gelesen wird. Ein Beispiel ist die Frage nach den Bäumen am Domplatz, warum wir nur sechs gepflanzt haben. Das haben wir zig Mal kommuniziert: Wir hätten gerne mehr Bäume gehabt, diese sind nicht genehmigt worden. Das Bundesdenkmalamt hat da einen Hebel. Und weil Sie gesagt haben „Betonierer und Autofeind“. Da sieht man, dass man es mit keiner Entscheidung jedem Recht machen kann. Es sind alle für Grünraum und Bäume, wenn es aber darum geht, den eigenen Parkplatz aufzugeben, dann hat man gar keine Mehrheit mehr. Auch am Lup sieht man, wie sich die Bedürfnisse ändern. Als wir ihn auf die Siedlungsgebiete ausgeweitet haben - weil uns Experten gesagt haben, das kann sich nur etablieren, wenn die Haltestelle in Gehweite von 300 bis 400 Meter ist –, war das eine Herausforderung, die Bushaltestellen einzurichten. Keiner wollte sie haben. Jetzt hör ich oft auch von so manchem Gegner: Herr Bürgermeister, ich habe es nie geglaubt, aber es ist jetzt klasse, dass wir die Haltestelle ums Eck haben.

Gibt es für Sie etwas, dass Sie heute mit dem Wissen anders entscheiden würden?

Stadler: Wenn ich an die Hauptstadtentwicklung denke: Die Absiedelung der Kunst hat mich wirklich geschmerzt. Da habe ich mir schon die Frage gestellt, wie viel ist mir das gute Auskommen mit dem Land wert, hätte ich nicht mehr auf die Barrikaden gehen sollen? Dinge verändern sich laufend. Der Zentralraumgedanke mit Krems und St. Pölten hat nun einen anderen Stellenwert bekommen. Es sind viele Dinge gelungen. Eine der wirklich schwierigen Entscheidungen war, aber die würde ich nicht mehr anders treffen, die Situation mit der Glanzstoff: Arbeitgeber, Traditionsbetrieb, emotionale Bindung und auf der anderen Seite das Öffnen für die Zukunftsentwicklung. Die Krankenhausübergabe war natürlich ein Einschnitt. Das Krankenhaus hat sich wahnsinnig gut entwickelt und es ist viel investiert worden, das hätten wir nicht gekonnt. Ich hätte eine andere Entscheidung getroffen, wenn es eine andere Finanzierung gegeben hätte. Das Problem der Gesundheitsfinanzierung ist ja bis heute nicht nachhaltig gelöst. Fehlende Belebung im Regierungsviertel habe ich auch bedauert. Hochschulausbildung auf der Papstwiese hätte uns vieles erleichtert. Einige Verkäufe schmerzen noch, etwa am Neugebäudeplatz. Früher hat man einen Wohnbauträger oder Investor gehabt und der hat das durchgezogen, heute werden die Grundstücke vier, fünf Mal verkauft. Mit jedem Verkauf steigt der Preis. Und wer zahlt es: der Konsument.

Sie haben die Zusammenarbeit mit dem Land angesprochen. Ein gemeinsames Projekt ist im Moment das Kunst Festival Tangente. Wie sehen Sie die aktuellen Entwicklungen dort?

Stadler: Es ist alles im Laufen, es werden derzeit Dinge finalisiert. Uns als Stadt geht es neben der Positionierung darum, dass die regionalen Künstlerinnen und Künstler sowie Institutionen eingebunden werden. Da haben wir beachtliche Diskussionen in der letzten Zeit geführt, in welcher Form das der Fall sein wird. Soweit ich die Planung kenne, wird das eine spannende Geschichte. Das werden wir schon am 30. September erleben, wenn Christian Philipp Müller seine Skulptur am Domplatz präsentiert. Wir wollen den Grundstein dafür legen, dass St. Pölten zu einer fixen Station von Kunst und Kultur und Events wird. Mit dem Frequency ist uns das bei den Jungen gelungen. Ich möchte die Leute einladen, das zu genießen und sich auf das eine oder andere Experiment einzulassen. Ich hoffe, dass das so gut angenommen wird, dass die Tangente – nicht in der Dimension, das würden wir uns nicht leisten können - zu einer dauerhaften Einrichtung wird. Auch das Kinderkunstlabor wird noch unterschätzt. Europaweit und innerhalb Österreichs kam schon Interesse. Da geht es um eine neue Positionierung der Stadt im Kinder-, Jugend- und Familienbereich, die auch nötig war.

Wenn Sie sich die Vorgänge in den letzten Monaten im Bezirk, Stichwort Wilhelmsburg, mit der SPÖ anschauen. Aber auch Österreichweit mit der Wahl des neuen Vorsitzenden. Juckt es Sie da, dass Sie irgendwo stärker eingreifen? Wären andere Positionen denkbar?

Stadler: Das ganz sicher. Da mache ich auch keinen Hehl daraus, dass ich mit verschiedensten Entwicklungen nicht einverstanden war oder bin, dass ich manche Dinge anders gemacht hätte. Aber da muss mir schon ordentlich der Kragen platzen, dass ich Dinge vehement nach außen trage. Auch in der eigenen Partei habe ich es so gehalten, dass Dinge intern diskutiert werden. Dass ich dann mit einigen Meinungen nicht durchdringe, liegt in der Natur der Sache. Die Stadt St. Pölten hat sich die Position erarbeitet, auch innerhalb der Sozialdemokratie eine nicht überhörbare Stimme in verschiedenen Bereichen zu sein. Ich habe mich entschieden, für St. Pölten zu arbeiten. Es macht mir immer noch Spaß, bei allen Herausforderungen, Querschüssen, Kritik etc. Ich habe denn Schritt nie ernsthaft bereut oder irgendwo hingeschielt. Es wir noch spannende Dinge geben wie den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Da werden wir sicher manche Sträuße ausfechten.

Welche großen Ziele haben Sie sich als Bürgermeister noch gesetzt?

Stadler: Größtes Ziel ist, St. Pölten weiter positiv zu positionieren und die Lebensqualität zu halten. Ein Ziel ist es auch, vorne mit dabei zu sein beim Thema Klima und Energie, der Energiewende. Ich bin stolz, dass wir uns auf die Leitung nach Dürnrohr eingelassen haben. Wir werden noch eine große Hackschnitzelanalge bauen, Windräder und PV-Anlagen im eigenen Bereich umsetzen. Im Thema Klima, Umwelt, Energie liegt so viel für die Zukunft. Ich glaube, da brauchen wir noch einen ganz anderen Umgang und eine Ehrlichkeit in der Diskussion und eine Offenheit Technologien gegenüber, was wirklich zielführend ist für die Zukunft - wo sind wir in einer Sackgasse, wo nimmt man Entwicklungen vielleicht aus Engstirnigkeit nicht wahr. Diskussionen wird man auch beim Thema Versiegelung führen, wenn es darum geht, Produktionen zurückzuholen. Ich finde es unverantwortlich, wie wir uns anderen ausgeliefert haben, nicht nur beim Gas, etwa auch bei der Medikamentenproduktion. Das ist nicht nachhaltig. In Zukunft werden wir gemessen werden, ob wir Herausforderungen auch auf der europäischen Ebene schaffen. Was dort beschlossen wird, hat Österreich mitbeschlossen. Wenn ich den Green Deal will, dann muss ich dazu stehen. Und es ist eine österreichische Angewohnheit zu hoffen, dass Dinge nicht passieren oder es so lange dauert, dass sie überholt sind. In vielen Bereichen werden wir diese Zeit nicht haben.