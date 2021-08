Wieder wurde der Bezirk St. Pölten-Land von starken Unwetterereignissen heimgesucht. Am Montagabend gingen starke Niederschläge über den Norden des Bezirkes St. Pölten nieder. Binnen weniger Minuten glühten wieder die Notrufleitungen in der Bereichsalarmzentrale. Diese wurde vorausschauend mit bis zu acht Disponenten besetzt.

Im Laufe des Abends erfolgte die Alarmierung von 47 Feuerwehren des Bezirkes; somit standen 37 Prozent aller Feuerwehren des Bezirkes im Unwettereinsatz. Die rund 750 ausgerückten Feuerwehrmitglieder waren mit mehr als 100 Einsatzfahrzeugen im Kampf gegen die Fluten unterwegs. „In manchen Gemeinden waren ganze Siedlungen von den Wassermassen betroffen. Zahlreiche Keller mussten ausgepumpt werden, genauso wie Unterführungen oder Sickerschächte“, schildert Florian Schmidtbauer vom Bezirksfeuerwehrkommando.

Weiters ereigneten sich mehrere unwetterbedingte Verkehrsunfälle. Auch hier konnten die Feuerwehren rasch helfen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren

Altlengbach

Einöd

Frauendorf

Gablitz

Gemeinlebarn

Gerersdorf

Getzersdorf

Gutenbrunn

Hafnerbach-Markt

Hain-Zagging

Hausheim-Noppendorf

Herzogenburg-Stadt

Inprugg

Inzersdorf ob der Traisen

Kapelln

Karlstetten

Karlstetten-Hausenbach

Kirchberg an der Pielach

Langmannersdorf

Maria Jeutendorf-Mauterheim

Murstetten

Neidling

Neulengbach-Stadt

Nußdorf ob der Traisen

Ober-Grafendorf

Oberndorf in der Ebene

Obritzberg

Ossarn

Prinzersdorf

Purkersdorf

Pyhra-Ober-Tiefenbach

Schwarzenbach/Pielach

Schweinern

St.Andrä an der Traisen

St.Pölten-Pottenbrunn

St.Pölten-Ratzerdorf

St.Pölten-Stadt

St.Pölten-Unterradlberg

St.Pölten-Viehofen

St.Pölten-Wagram

Stollhofen

Traismauer-Oberndorf

Traismauer-Stadt

Traismauer-Waldlesberg

Unterwölbling

Wagram ob der Traisen