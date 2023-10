St. Pöltner Künstlerbund präsentiert aktuelle Werke im Stadtmuseum

Von Ölbildern über Bleistiftzeichnungen bis Videoinstallationen – zahlreiche Facetten der Kunst präsentiert der Künstlerbund bei seiner diesjährigen Jahresausstellung. 21 der insgesamt 31 Mitglieder stellen ihre neuesten Kreationen vor. „Dabei ist es besonders wichtig, die Werke so zu positionieren, dass sie sich gut ergänzen und neue Interpretationen entwickeln“, erzählt Kurator und Obmann Ernest A. Kienzl.

Wie jedes Jahr hatten die Mitglieder das Recht, ihre Meisterstücke der letzten zwei Jahre für die Vernissage einzureichen. Dabei werden von den Künstlerinnen und Künstlern unterschiedliche Themen auf Papier, Leinwänden und anderen Materialien zum Ausdruck gebracht. „Die verschiedenen Ansätze der Kunstschaffenden, beispielsweise zu Problematiken im Alltag, machen die Ausstellung zu einer äußerst interessanten Schau“, informiert Kienzl, der seit über 40 Jahren Mitglied des Vereins ist.

Ausgezeichnet wird die spannendste Gesamtpräsentation mit dem Adolf-Peschek-Preis am Abend der Vernissage-Eröffnung. Eine dreiköpfige Fachjury, bestehend aus namhaften Persönlichkeiten der Kulturszene, wählt aus den Werken. Auch die Meinung des Publikums spielt heuer eine wichtige Rolle. Besucherinnen und Besucher können während des Ausstellungsbesuchs für ihr Lieblingskunstwerk bis zur Finissage am Samstag, 18. November, stimmen. An diesem Tag wird dann der Adolf-Peschek-Publikumspreis der Gewinnerin oder dem Gewinner übergeben.

„Aus den Werken entsteht eine Ausstellung, die eine möglichst vielfältige, künstlerische und stilistische Bandbreite der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler abdeckt“, freut sich der Kurator auf die Vernissage. Die Eröffnung findet am Samstag, 14. Oktober, um 11 Uhr im Stadtmuseum statt. Die Werke sind bei freiem Eintritt bis 18. November zu sehen.