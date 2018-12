In der Nacht vom Stefanitag auf Donnerstag musste die FF Wilhelmsburg Stadt gegen Mitternacht zu einem Zimmerbrand ausrücken, der sich als Brand eines Nebengebäudes herausstellte.

Brand in Wilhelmsburg forderte sechs Feuerwehren! .

Ein 55-jähriger Bewohner entdeckte die Flammen in einer an das Gebäude angebauten Scheune und brachte drei Personen aus dem Objekt. Das Einfamilienhaus dürfte derzeit unbewohnbar sein, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass ein Schuppen, der an ein Wohnhaus angrenzte, bereits in Vollbrand stand. Unverzüglich erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe und forderte fünf weitere Feuerwehren nach.

Die Bewohner der benachbarten Häuser mussten ihre Gebäude laut Polizei während der Löscharbeiten ebenfalls verlassen. Rund 95 Mitglieder von sechs Feuerwehren standen etwa zwei Stunden im Einsatz. Die Höhe der Schadenssumme war ebenso wie die Ursache für den Brand unbekannt.

Die Florianis konnten mit einem umfassenden Löschangriff (unterstützt von zwei Drehleitern) ein Übergreifen auf nahe Objekte verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.